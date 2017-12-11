عقب تخريب جناح الاستعجالات والاعتداء على أحد زملائهم عمال المؤسسة الإستشفائية لأدكار ببجاية يطالبون بالأمن

نظم عمال المؤسسة الاستشفائية لأدكار بولاية بجاية، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مؤسستهم، تنديدا بالحادثة التي وقعت ليلة الأربعاء الفارط، حين أقدم أربعة أشخاص، كانوا- حسب المعلومات المتحصل عليها، في حالة سكر، على تخريب جناح الاستعجالات التابع إلى المؤسسة الاستشفائية المذكورة، لأسباب تبقى مجهولة، حيث أقدموا- حسب تصريحات أحد العمال، على تخريب محتويات الجناح بالإضافة إلى تكسير بابين، كما تعرض في نفس السياق أحد العمال للاعتداء من طرف ذات الجماعة، ما سبب له إصابات بليغة في الأنف.

وقد خلفت هذه الحادثة- يضيف محدثنا، هلعا وخوفا شديدين في أوساط العاملين بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة وحتى لدى المرضى، ما دفع بالعمال إلى تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد من جهة بمثل هذه التصرفات، وكذا من أجل مطالبة السلطات بضرورة توفير الأمن على مستوى المؤسسة الاستشفائية لأدكار.