تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين هجوم مسلح يستهدف كنيسة في القاهرة

استهدف هجوم مسلح، الجمعة، كنيسة مصرية، جنوبي القاهرة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها "بوابة الأهرام" المملوكة للدولة أن كنيسة مارمينا بمدينة حلوان تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت جريدة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة إن إرهابيًا قد لقى مصرعه برصاص قوات الشرطة، بعد محاولته اختراق كنيسة مارمينا بشارع حلوان الغربي، وعثر بحوزته على قنابل، وسقوط قتلى وجرحى.