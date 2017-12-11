معوقتان بتيزي غنيف تناشدان ذوي القلوب الرحيمة

تناشد معوقتان بصريا تقطنان بحي 100 مسكن ذوي القلوب الرحيمة والسلطات المحلية إعانتهما ماديا سواء بالمال أم الملابس قصد الخروج من حالة الفقر المدقع التي يعانيان منها في بيت رغم وجوده في عمارة إلا أنه شبيه ببت مهجور لعدم قدرتهما على الاعتناء به لفقدانهما لذة البصر.

بناء على ما أكدته لنا "تسعديت" التي تجاوزت العقد السابع من عمرها وهي جالسة على البلاط بالقرب من ابنة أخيها اليتيمة الكفيفة وكل أغراضهما متناثرة وهما ترتعدان من الجوع والبرد، فرغم وجود مدفأة إلا أن خوفهما من الاختناق حرمهما من تشغيلها، وبتنهد عميق دعت نّا ثسعديت بالخير لكل من يزورها ويقدّم لها ولابنة أخيها الطعام، وناشدت جميع المحسنين أن يساعدوها لإجراء عملية لاسترجاع بصرها رغم كبر سنها –حسبها- لتتمكن على الأقل من تسخين ولو غرفة ماء حتى لا تكون عبئا ثقيلا على بعض الجيران الذين لولاهم ما تمكنت حتى من إشعال مصباح الكهرباء كما ترجت الميسورين إعانتها بالطعام والألبسة. فلأي مساعدة يرجى الاتصال بالرقمين :0774284576- 0559427869 .

وإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين.