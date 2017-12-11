كان قد اختفى قبل 15 يوما العثور على جثة الطفل رمزي بدواودة

عثرت مصالح الدرك الوطني بالقليعة بولاية تيبازة، الجمعة، على جثة غارقة في حوض ماء فلاحي بدواودة البحرية بتيبازة يعتقد انها للطفل فاتح رمزي بويجري، حسبما أفادت مصادر لـ"الشروق نيوز".

وذكرت المصادر أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني سارعت إلى حي الدواودة البحرية إثر بلاغ وصلها من مواطنين راودتهم شكوك بوجود جثة لطفل تطفو فوق حوض مائي.

وأضافت أن عملية المعاينة الجنائية لجثة الطفل تجري حاليا بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

وكان الطفل رمزي (8 سنوات) قد اختفى من بيته العائلي منتصف الشهر الجاري من أمام بيته العائلي بمزرعة مرسلي عبد القادر بدواودة البحرية.

وأوقفت مصالح الأمن 5 أشخاص خلال عملية التحقيق للاشتباه بتورطهم في حادثة اختفاء الطفل رمزي.