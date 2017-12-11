أكدت احترامها قرارات الأمم المتحدة الصين تنفي بيع سفنها نفطا لكوريا الشمالية

نفت الصين، الجمعة، تقارير أفادت بقيام سفن صينية ببيع نفط لكوريا الشمالية، مضيفة أن الصين لن تسمح أبدا لشركاتها بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، في إفادة صحفية يومية، إن بكين تطبق دائما قرارات مجلس الأمن بالكامل، وإنه إن كانت هناك انتهاكات بالفعل، ستتعامل معها الصين بجدية بموجب القانون.

وأدلت هوا بتصريحاتها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان "متساهلا جدا" مع الصين في قضايا تجارية. وأضاف أنه مستاء لأن بكين سمحت بذهاب شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن سيئول حجزت سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه في نقلها نفطا إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية.

وأضاف المسؤول أن السفينة "ليثوس وينمور" نقلت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية في أواخر أكتوبر الماضي.

وفرض مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حظرا على 4 سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم وذلك بطلب من واشنطن فيما عارضت الصين فرض الحظر.