توقيف باروني مخدرات بتلمسان ضبط أزيد من 6 قناطير من الكيف ببشار

ضبطت مفرزة للجيش الشعبي الوطني، الجمعة، كمية معتبرة من الكيف المعالج، 6.73 قناطير بمنطقة بني ونيف بولاية بشار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن عناصر الدرك بتلمسان أوقفت باروني مخدرات عثرت بحوزتهما 3 كلغ من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام، (12) مهربا وحجزت ست (06) شاحنات ومركبيتين (02) رباعيتي الدفع و(11,05) طنا من المواد الغذائية وأغراض أخرى، فيما تم ضبط (6636) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب أزيد من (13262) لترا من الوقود، في حين تم توقيف (12) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي مختار.