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وزارة التربية تلتزم بعرض النسخة النهائية للملف على "لونباف"
تثبيت مواد التاريخ والتربية الإسلامية والأمازيغية في بكالوريا الإصلاح
- الاحتفاظ "بالرخص الاستثنائية" للترقية.. ومناصب "مكيفة" للمربين قبل31 جانفي
أكدت، وزارة التربية الوطنية، بأنها اعتمدت مقترحات النقابات المستقلة في مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا، إذ سيتم تثبيت مواد التاريخ والتربية الإسلامية واللغة الأمازيغية في البكالوريا، فيما تعهدت بتمكين الشركاء الاجتماعيين من الاطلاع على النسخة النهائية للمشروع، في وقت احتفظت الوزارة بالرخص الاستثنائية لترقية موظفي القطاع.
وقالت، نورية بن غبريط، وزيرة، في ردها على مطالب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال اللقاء الثنائي جمعهما، إذ أكدت بخصوص ملف إعادة هيكلة البكالوريا أنها قد أخذت مقترحات النقابات بعين الاعتبار، وعليه تقرر تثبيت مواد التاريخ والتربية الإسلامية واللغة الأمازيغية في الامتحان، ضمن مشروع التعديل الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
وعبرت الوزيرة عن استعدادها استقبال أي دراسة نقدية عن الأخطاء الواردة في كتب الجيل الثاني، في وقت تم فتح نافذة لذلك في موقع الوزارة تحت عنوان "كتابي"، كما تمت الموافقة على إجراء تقييم قاعدي ودراسة نوعية لمضامين الكتب.
وبخصوص وضعية الابتدائيات، أكدت الوزيرة أنه سيصدر قانون خاص بتسيير المدارس الابتدائية يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة، ويمكن من إيجاد حلول لمشاكل الابتدائيات خاصة في مجالات التجهيز والتوثيق والتدفئة ونقص الإمكانيات والتذبذب في سير المطاعم المدرسية.
وبخصوص ملف طب العمل، التزمت الوزيرة بتوفير المناصب المالية في الاختصاصات المطلوبة التي تضمن سيرورة طب العمل في كل الولايات، قبل تاريخ 31 جانفي المقبل. فيما أبدت موافقتها المبدئية بالإبقاء على الرخص الاستثنائية، لإجراء الامتحانات المهنية لترقية الموظفين، إلى غاية تعديل القانون الخاص لمستخدمي القطاع.
02017/12/29 على 22:141
(( اللغة الأمازيغية في البكالوريا ))
على اساس هي لغه العلم و الحضاره
بانتظار الغاء العربيه حتى يكتمل مشروع الغبريطه التي لا تعرف حرف الجر بالعربيه
المسعود - الجلفة2017/12/29 على 22:572
الترقية لبعض الفيئات في قطاع التربية تتم بالتقطير رغم ان هاته الفيئات تعتبر اقليات لا يتجاوزون 1000 الي 3500 موظف حبث تدوم فترة الترقية من صنف لاخر لاكثر من 25 سنة خدمة . مقارنة بالاساتذة ورغم تعدادهم الكبير فان الترقية امامهم سهلة والفترة لا تتجاوز 05 سنوات خدمة . ضف الي ذالك الظلم والاجحاف الذي جري خلال القانون الخاص الحالي . ضف الي ذالك الضبابية في المهام والتعارض والتصادم بين الموظفين . موظف غير معني بما يجري ولا احد يحاسبه و موظف اخر يساءل علي كل شيئ .
قدور - DZ2017/12/29 على 23:083
زوبعة في فنجان ; خطوة الى الأمام و ثلا ثة الى الخلف; اين هو الإصلاح???
باكالوريا بعشر مواد و أسبوع كامل ; امتحان المواد الأدبية في باك تقنى او علمي لا معنى له; في السبعينات كانت ثلاثة ايام و بس ; والأن طغت السياسة على البداغوجية ولهذا الإعلام وقف تكالبه على الوزيرة; الله لا تربحكم
استاذ عطلته السنوية - تفوق 06 اشهر2017/12/29 على 23:094
وخلال الامتحانات الرسمية لماذا يتم تعويض الاساتذة وهم اصلا خلال فترة العمل . فانتهاء عملية التدريس خلال اوائل شهر ماي .فماذا يفعل من 01 ماي لغاية 04 جويلية . ولماذا تقوم الدولة بدفع مرتباته الشهرية خلال هاته الاشهر و قد انتهت علاقة عمله مع التلاميذ . فهو لا يصحح اوراق التلاميذ بدقة و لا يقوم بحساب معدلات التلاميذ و لا يضع الملاحظات للتلاميذ . يدخل علي الساعة العاشرة ويغادر المؤسسة علي العاشرة والنصف
هل تحل له الاجرة الشهرية وهو لا يعرق عليها ؟
اليست اجرته حرام بحرام ؟