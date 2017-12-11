جدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، إعلانه عن الشروع في انجاز 120 ألف مسكن "عدل" في 2018، من بينها 20 ألف في العاصمة، ضمن قانون المالية للسنة القادمة، مشيرا إلى انه سيتم الشروع في انجاز 2000 وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم بالعاصمة كمرحلة أولى.
طمأن تمار في كلمة ألقاها خلال تسليم 1124 مسكن تساهمي و160 مسكن اجتماعي، بالقاعة المتعددة الرياضات بشراقة، أول أمس، طالبي السكنات بتوزيع كل المخزون المتواجد في طور الانجاز بصفة تدريجية ومباشرة عقب استكمال، مؤكدا أن الرئيس لبوتفليقة وجه تعليمات صارمة للحكومة من اجل العمل على التخفيف من حدة أزمة السكن، داعيا إلى ضرورة احترام المواعيد والآجال وتسليم السكنات في أقرب وقت.
وقال الوزير إن برنامج الترحيل سيتواصل إلى غاية القضاء على الأحياء القصديرية وأزمة السكن على حد سواء، مضيفا أن قانون المالية خصص غلافا ماليا ضخما من اجل انجاز 120 ألف مسكن في صيغة البيع بالإيجار.
وأثنى الوزير على المجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية وإطارات السكن بالعاصمة في سبيل الإسراع في وتيرة انجاز السكنات، خاصة وأنها تحصي 160 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز، فضلا عن تخصيص الوعاءات العقارية، خاصة للصيغة الجديدة الترقوي المدعم، مؤكدا أن العاصمة ستستفيد من 2000 وحدة سكنية كدفعة أولى، وهي الحصة المرشحة للارتفاع بعد تخصيص عقارات أخرى.
من جهته، طمأن والي العاصمة باستكمال المشاريع السكنية في مختلف الصيغ إلى غاية توزيع كل السكنات على مستحقيها، فضلا عن القضاء على ما تبقى من أحياء قصديرية، مشيرا أن العاصمة تحوي 42 ألف مسكن في طور الانجاز ستلبي كل الطلبات.
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2000 مسكن ترقوي مدعم كمرحلة أولى بالعاصمة
تمار: احترام آجال تسليم كل السكنات في موعدها
إيمان بوخليف
جدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، إعلانه عن الشروع في انجاز 120 ألف مسكن "عدل" في 2018، من بينها 20 ألف في العاصمة، ضمن قانون المالية للسنة القادمة، مشيرا إلى انه سيتم الشروع في انجاز 2000 وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم بالعاصمة كمرحلة أولى.
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تمار: احترام آجال تسليم كل السكنات في موعدها
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طمأن تمار في كلمة ألقاها خلال تسليم 1124 مسكن تساهمي و160 مسكن اجتماعي، بالقاعة المتعددة الرياضات بشراقة، أول أمس، طالبي السكنات بتوزيع كل المخزون المتواجد في طور الانجاز بصفة تدريجية ومباشرة عقب استكمال، مؤكدا أن الرئيس لبوتفليقة وجه تعليمات صارمة للحكومة من اجل العمل على التخفيف من حدة أزمة السكن، داعيا إلى ضرورة احترام المواعيد والآجال وتسليم السكنات في أقرب وقت.
وقال الوزير إن برنامج الترحيل سيتواصل إلى غاية القضاء على الأحياء القصديرية وأزمة السكن على حد سواء، مضيفا أن قانون المالية خصص غلافا ماليا ضخما من اجل انجاز 120 ألف مسكن في صيغة البيع بالإيجار.
وأثنى الوزير على المجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية وإطارات السكن بالعاصمة في سبيل الإسراع في وتيرة انجاز السكنات، خاصة وأنها تحصي 160 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز، فضلا عن تخصيص الوعاءات العقارية، خاصة للصيغة الجديدة الترقوي المدعم، مؤكدا أن العاصمة ستستفيد من 2000 وحدة سكنية كدفعة أولى، وهي الحصة المرشحة للارتفاع بعد تخصيص عقارات أخرى.
من جهته، طمأن والي العاصمة باستكمال المشاريع السكنية في مختلف الصيغ إلى غاية توزيع كل السكنات على مستحقيها، فضلا عن القضاء على ما تبقى من أحياء قصديرية، مشيرا أن العاصمة تحوي 42 ألف مسكن في طور الانجاز ستلبي كل الطلبات.