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2018 ستعرف تحقيق المزيد من التطور .. قايد صالح:
"سنحمي كل شبر من الجزائر ولا خوف عليها اليوم وغدا"
أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش الذي يدرك إدراكا عميقا حجم التحديات الأمنية المحيطة بالبلاد، استطاع أن يتخذ كافة التدابير الردعية والوقائية والاحترازية، التي تضمن حماية الحدود الوطنية على كامل امتداداتها، منوها بالنتائج والنجاحات الميدانية التي حققها الجيش في 2017، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا أن سنة 2018 ستعرف تحقيق المزيد من التطور على كافة المستويات.
توجه الفريق أحمد قايد صالح بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، بتهانيه، إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين وأفراد عائلاتهم، داعيا إلى المزيد من العمل، لأنه لا خوف على الوطن اليوم وغدا –– مادام يمتلك جيشا بهذه الكفاءة والوعي والإصرار، على حد تعبيره.
وقال الفريق قايد صالح "إنكم بمرابطتكم اليقظة على الثغور، في السهول والجبال والوديان وعلى طول حدود بلدنا البرية ومشارفه البحرية، أظهرتم لشعبكم وللعالم أجمع، مدى حرصكم ووعيكم بواجب الالتزام بحفظ حرمة كل شبر من تراب الجزائر الغالية، وأثبتم درجة عالية من الحرص على القيام بمهامكم النبيلة صونا لأمن وطنكم وحماية لاستقلاله وسيادته واستقراره".
وأضاف المتحدث "هذه التحديات التي عليكم رفعها من جديد خلال هذه السنة الجديدة 2018، والتي تستلزم بالأساس التزود بشحنة معنوية عالية، وأعـتـقـد جازما أن أفضل سبيل إلى ذلك وأنجعه على الاطلاق، هو الرجوع إلى منبع تاريخنا الوطني الزاخر بالملاحم والبطولات الخالدة، القادر على تجنيد أجيال الاستقلال في أي موقع كانوا، وهي وحدها الكفيلة بـشحذ هممهم وتقوية عزائمهم وتحفزهم على المساهمة الفاعلة في بناء وطنهم وتـعبد سبل عزته ونهضته".
02017/12/29 على 21:541
نريد حماية الجزائر من لصوص الداخل
02017/12/29 على 23:19
من انت ومن تكون وما هي جنسيتك؟تحيه للجيش الوطني الشعبي الجزائري حامي الارض والعرض