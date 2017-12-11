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رجال الشرطة أطلقوا النار بعدما تعرَّضوا للرّشق بالحجارة
إصابة بائع خمور بطلق ناري أثناء تفتيش محلّه بوهران
عاش، ليلة الأربعاء إلى الخميس، سكان حي الدّرب الشعبي الكائن بوسط مدينة وهران، حالة من الذعر والفزع، إثر مداهمة رجال الشرطة لمحلّ لبيع الخمور، حيث رافقت العملية فوضى عارمة، تسبب فيها عدد من الأشخاص، الذين قاموا برشق أعوان الأمن الحجارة، ما اضطرهم إلى إطلاق النار في خطوة تحذيرية، أدت إلى إصابة صاحب المحلّ المذكور آنفا.
وحسب ما أفاد به بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي لوهران - وصل الشروق نسخة منه -، فإنّ رجال الشرطة تنقلوا إلى حي الدّرب الكائن بوسط المدينة، بعدما وردت إليهم معلومات تفيد بوجود محلّ في الحي يبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير الشرعية.
وبناء على هذه المعلومات باشر أعوان الأمن عملية مداهمة وتفتيش للمحلّ المشبوه، إلا أنّ هؤلاء الأعوان - يضيف البيان - تعرّضوا إلى الرشق بالحجارة، وقوبلوا بالعصيان من طرف مجموعة من الأشخاص، الذين حاولوا عرقلة مهامهم.
وأمام هذا الوضع لم يجد رجال الشرطة من وسيلة للقيام بممهامهم القانونية، سوى إطلاق رصاصات مطاطية تحذيرية، أدت إلى إصابة صاحب محل بيع الخمور، البالغ من العمر 38 سنة، بجروح على مستوى الفك السفلي وصفت بالخفيفة.
عملية المداهمة أسفرت عن حجز 140 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، كما أنجز ملف إجراء قضائي في حق المتورطين.
وتنبغي الإشارة، إلى أنّ نشطاء على فايسبوك تداولوا مقطع فيديو يظهر صاحب محل بيع الخمور، وهو ينزف دما من فمه، بعدما أصابته رصاصات مطاطية أطلقها رجال الشرطة، لكن مديرية الأمن الولائي لوهران، أوضحت بأنّ القضية تتعلّق بعملية مداهمة لمحلّه، قوبل فيها رجال الشرطة بالعصيان والرشق بالحجارة.
02017/12/29 على 22:351
اتمنى ان لا يحاسب الشرطي
حليم حيران2017/12/29 على 22:592
كان من المفروض اطلاق عليه الرصاص الحي و ليس المطاطي هو و رجاله لي حاسبينها سايبة. المفسدون في الارض يجب قتلهم. وارجو عدم معاقبة او توبيخ رجال الشرطة.