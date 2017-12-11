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سيمثل أمام المحكمة في جانفي
هكذا جند الإرهابيون "باتريوت" سابق في جبال الزبربر!
ستستمع محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة شهر جانفي المقبل لأقوال المدعو "ت.سعيد" المكنى "الفاروق "، وهو عون دفاع ذاتي سابق "باتريوت"، المتابع بالانتماء لجماعة إرهابية تنشط بأرض الوطن، حيث سيحاكم بعد صدور أمر قبض في حقه عن ذات الهيئة القضائية، واستنادا لتصريحات إرهابي تائب، فإنه كان ينشط تحت لواء ما يسمّى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" منذ ماي 2006، والتي تمركز نشاطها بجبال الزبربر في ولاية البويرة، والمسؤولة عن اغتيال أفراد الجيش الوطني بعد استهدافهم خلال عملية تمشيط رفقة المتهم، حيث نصب كمينا لهم على مستوى جبال البويرة، خلف سبع ضحايا، فيما أصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة.
واستنادا للمعلومات المتوفرة حول الملف، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم وإحالته على العدالة، أثناء توجهه لمصالح الأمن بمنطقة تيبازة للحصول على تصريح بضياع وثائقه الشخصية، واستغلالا للمعلومات التي قدمها الإرهابي التائب "ح،ع" تم توقيفه، حيث أنكر خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق كل ما تعلق بنشاطه الإجرامي ضمن الجماعات الإرهابية، وصرح أنه عمل سنة 1995 كعون دفاع ذاتي ضمن أول الفرق التي كانت تجند لمكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء بولاية البويرة، غير أنه فر نحو العاصمة سنة 2000 بسبب التهديدات التي كان يتلقاها من قبل الجماعات الإرهابية، وأرجع تصريحات المدعو "ح،ع" ضده إلى محاولة انتقام، بسبب الخسائر التي تكبدتها كتيبة "الغرباء" على يده.
علي2017/12/29 على 23:021
حرب التسعينات كانت اصعب واخمج من حرب العدو الفرنسي فيها اشياء لا يصدقها العقل و من الطرفين