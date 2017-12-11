حملة إمضاءات شعبية لمنع فتح مخمرة بالبويرة

باشر نهاية الأسبوع مواطنون من بلدية بشلول الواقعة شرق عاصمة البويرة حملة إمضاءات شعبية قصد منع فتح محل مختص في بيع المشروبات الكحولية وسط المدينة، وقد تم الإعلان عن الاستشارة وفتح التحقيق بالبلدية بداية هذا الأسبوع بسجل تجاري يعود لسيدة أثير حولها جدل كبير وسط الشارع بعد ورود معلومات عن تبرئها من الإعلان والسجل التجاري، متهمة وفق بعض المصادر شخصا آخر باستخراج وثائقها ومباشرته للإجراءات دون علمها، أما بعض النشطاء فقد كانت لهم ردة فعلهم بمباشرة حملة الإمضاءات الشعبية قصد منع فتح هذا المحل باعتبار أنه سيكون مصدرا لكثير من المشاكل والظواهر غير الأخلاقية بالمنطقة المحافظة والمسالمة ، وهو ما كان حسبهم في كثير من المناطق التي عرفت فتح مثل تلك المحلات.

وعرفت العام الماضي دائرة مشدالة أحداثا كادت أن تتطور إلى ازلاقات بعد مطالبات شعبية بغلق مخزن للخمور بالمنطقة تجاهلتها السلطات المحلية لعدة مرات، مما اضطر السكان إلى تخريب المحل وحرقه بالكامل بعد أن تحول إلى مورد مشاجرات عدة بالمكان وسببا في بروز ظواهر غير أخلاقية وسط الشباب.