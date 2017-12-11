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طالبوا بمنحهم الأولوية في الظفر بمناصب شغل دائمة
عمال ما قبل التشغيل يضربون عن الطعام بمديرية الخدمات الجامعية ببلعباس
دخل، الخميس الفارط، عمال عقود ما قبل التشغيل، بمديرية الخدمات الجامعية – وسط – بسيدي بلعباس في إضراب مفتوح عن الطعام، ولجأوا لافتراش الأرض والمبيت في العراء، أمام مقر المديرية، بعدما حرموا من الاستفادة من مناصب عمل دائمة منذ سنوات طويلة.
لجأ المحتجون إلى افتراش الأرض أمام مقر المديرية والمبيت في العراء، متحدين الظروف المناخية القاسية، في سبيل إيصال معاناتهم للجهات المسؤولة، بعدما وجدوا أن مسؤولي مديرية الخدمات الجامعية، تجاهلوا مطالبهم بإدماجهم بمناصب عمل قارة، وحرمانهم من مبدأ الأولوية في الظفر بالمناصب التي تفتح كل سنة، رغم شغلهم لمناصبهم والتزامهم بأداء مهامهم بمختلف الإقامات الجامعية التابعة للقطب الجامعي بكل تفاني لسنوات بلغت عند بعضهم قرابة 9 أعوام، كما أكد أحد المعنيين في تصريح للشروق قائلا: "لقد سئمنا الوعود الكاذبة، شغلنا مناصبنا مقابل تقاضينا لأجر لا يزيد عن 8 آلاف دج، وعشنا لسنوات طويلة ننتظر تخصيص لنا مناصب عمل دائمة، إلا أنه وفي كل سنة تفتح فيها مسابقات التوظيف، نصدم بإقصائنا من المشاركة لمختلف الأسباب، وأحيانا تحمل قائمة الناجحين أسماء غرباء عن القطاع" يقول المتحدث، بينما صرح آخر وهو أب لثلاثة أطفال، أنه شغل منصبه لمدة 8 سنوات، وحرم في خمس مناسبات من النجاح في مسابقة التوظيف، بعدما أسقط في حقه مبدأ الأولوية في الظفر بالمنصب.
وبينما أصر الجميع على مواصلة احتجاجهم، والتهديد بالتصعيد في حال لم تجد انشغالاتهم آذانا صاغية من طرف الجهات المسؤولة، محليا ومركزيا، رفض مدير الخدمات الجامعية وسط الإدلاء بأي تصريح صحفي، بحجة أنه لا يحوز على تفويض لذلك من طرف المدير العام لديوان الخدمات الجامعية.
ali - alger2017/12/29 على 23:141
متى يلتحق بهم أساتذة ما قبل التشغيل و عبر ربوع الوطن