استشهد شاب فلسطيني، السبت، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي وقعت، الجمعة، في قطاع غزة بمحاذاة الحدود مع "إسرائيل" (الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نكبة العام 1948) خلال تظاهرات احتجاجاً على اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للاحتلال، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان: "استشهد جمال محمد مصلح (21 عاماً) وهو من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في جمعة الغضب الرابعة شرق مخيم البريج" في وسط القطاع.
وأوضح القدرة، أن مصلح أصيب في صدره خلال المواجهات التي وقعت شرق البريج، ونقل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط القطاع.
وجرت مواجهات، الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مع استمرار الاحتجاجات على القرار الأمريكي.
وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي وجهتا دعوة لـ"يوم غضب"، الجمعة، كما كانت الحال في أيام الجمعة الماضية بعد القرار الأمريكي حول القدس.
وأعلن القدرة في حصيلة لمواجهات، الجمعة، إن "نحو 50 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، كما أصيب 80 آخرون بالاختناق أو الإغماء نتيجة لقنابل الغاز" المسيل للدموع التي أطلقها الاحتلال لتفريق المتظاهرين قرب حدود القطاع.
وكان القدرة أفاد، الجمعة، عن 16 إصابة بينها أربع إصابات حرجة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أوقعت المواجهات 16 جريحاً فلسطينياً، منهم من أصيب بطلقات حية ومنهم من أصيب بطلقات مطاطية، حسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.
من ناحية أخرى حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "المستوطنين" الذين يسكنون في البلدات المحاذية لقطاع غزة، وقالت القسام في تدوينة وزعت عبر خدمة "واتس اب"، إن "صفارات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة".
وكانت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قصفت موقعين لحماس في قطاع غزة، الجمعة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على المستوطنات الجنوبية، حسب ما أفاد جيش الاحتلال ومصادر فلسطينية.
وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ اثنين منهم، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
وأعلنت شرطة الاحتلال، أن الصاروخ الثالث سقط على مبنى قرب مدينة غزة، ما تسبب بأضرار بدون خسائر في الأرواح.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "رداً على صواريخ أطلقت في اتجاه إسرائيل، استهدفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي موقعين لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".
ولم تتبنى حماس رسمياً مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
شارك برأيك
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
الأكثر تفاعلا
1الصهيوني "بن تزيون" في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة!
2"المرتزقة الروس" يدفعون ثمناً باهظاً في سوريا
3محكمة مصرية تقضي بحبس مرسي ثلاث سنوات
4سنستمر في دعم سوريا في الدفاع عن "سيادتها"
5واشنطن تدين اعتقال المتظاهرين في إيران
Français English
الرأي
عثمان سعدي
حول ترسيم السنة الأمازيغية بين الحقائق والأوهام
حبيب راشدين
من جميلة الجزائرية إلى عهد الفلسطينية
محمد لعقاب
السعودية لا تريد خسارة الجزائر والجزائر لا تبحث عن أعداء
صالح عوض
مصر والعرب في معركة الإرادات والطموحات
محمد بوالروايح
ليبرمان وفوبيا الجزائر
جمال لعلامي
"الجوع واعر" !
حسين لقرع
البطلة عهد والمتصهْينون العرب
سليم قلالة
ينَّاير.. رسالة حضارية أم عطلة مدفوعة الأجر؟
معلومي ياسين
2017.. سنة القحط الكروي
عبد الناصر
"حصاد" من دون حصاد!
الفيديو
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
لماذا استخدمت إسرائيل إسم الجزائر للإستهزاء بالأمم المتحدة؟!
الجزائر والسعودية.. امتحان "التيفو"!
أردوغان يهاجم بن زايد: أين كان جدك عندما كان جدي يدافع عن المدينة المنورة؟
متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
استشهاد فلسطيني في غزة
أ ف ب - الشروق أونلاين
استشهد شاب فلسطيني، السبت، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي وقعت، الجمعة، في قطاع غزة بمحاذاة الحدود مع "إسرائيل" (الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نكبة العام 1948) خلال تظاهرات احتجاجاً على اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للاحتلال، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.
تغطيات ذات صلة
"المرتزقة الروس" يدفعون ثمناً باهظاً في سوريا
مسلح يقتل شخصين قبل أن ينتحر في أمريكا
سنستمر في دعم سوريا في الدفاع عن "سيادتها"
استشهاد فلسطيني في غزة
محكمة مصرية تقضي بحبس مرسي ثلاث سنوات
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان: "استشهد جمال محمد مصلح (21 عاماً) وهو من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في جمعة الغضب الرابعة شرق مخيم البريج" في وسط القطاع.
وأوضح القدرة، أن مصلح أصيب في صدره خلال المواجهات التي وقعت شرق البريج، ونقل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط القطاع.
وجرت مواجهات، الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مع استمرار الاحتجاجات على القرار الأمريكي.
وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي وجهتا دعوة لـ"يوم غضب"، الجمعة، كما كانت الحال في أيام الجمعة الماضية بعد القرار الأمريكي حول القدس.
وأعلن القدرة في حصيلة لمواجهات، الجمعة، إن "نحو 50 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، كما أصيب 80 آخرون بالاختناق أو الإغماء نتيجة لقنابل الغاز" المسيل للدموع التي أطلقها الاحتلال لتفريق المتظاهرين قرب حدود القطاع.
وكان القدرة أفاد، الجمعة، عن 16 إصابة بينها أربع إصابات حرجة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أوقعت المواجهات 16 جريحاً فلسطينياً، منهم من أصيب بطلقات حية ومنهم من أصيب بطلقات مطاطية، حسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.
من ناحية أخرى حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "المستوطنين" الذين يسكنون في البلدات المحاذية لقطاع غزة، وقالت القسام في تدوينة وزعت عبر خدمة "واتس اب"، إن "صفارات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة".
وكانت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قصفت موقعين لحماس في قطاع غزة، الجمعة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على المستوطنات الجنوبية، حسب ما أفاد جيش الاحتلال ومصادر فلسطينية.
وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ اثنين منهم، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
وأعلنت شرطة الاحتلال، أن الصاروخ الثالث سقط على مبنى قرب مدينة غزة، ما تسبب بأضرار بدون خسائر في الأرواح.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "رداً على صواريخ أطلقت في اتجاه إسرائيل، استهدفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي موقعين لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".
ولم تتبنى حماس رسمياً مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ.