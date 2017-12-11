مدمن يزوّر وصفة طبية باسم والده لشراء وبيع المهلوسات!

تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة بالعاصمة في ملف التزوير واستعمال المزور في وثيقة عرفية، وحيازة المؤثرات العقلية لأجل البيع.. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أول أمس، فإن ملابسات القضية انطلقت عندما مرت دورية أمن على أحد أحياء الشراقة، فلفت انتباهها شاب مشبوه بدا على ملامح وجهه الارتباك، وعندما اقترب منه رجال الشرطة وفتشوه ضبطوا بحوزته مجموعة من الأقراص المهلوسة مهيأة للبيع.

ومواصلة للتحريات تبين أن الشاب البالغ 20 سنة زوّر وصفات طبية باسم والده المريض لشراء المؤثرات العقلية من الصيدليات للقيام بترويجها، وعند مثوله أمام القاضي الجزائي أنكر الشاب الفعل المنسوب إليه.