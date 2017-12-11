ضابط جمارك يموت اختناقا بالغاز في باتنة

انتشلت ،الجمعة، جثة ضابط الجمارك "مراد، ل"، حيث عثر عليه ميتا اختناقا بالغاز في منزله العائلي الكائن بحي حملة 2 بمدينة باتنة.

الضحية يبلغ من العمر 33 سنة، وكان بمفرده داخل المنزل، بعدما أخذ زوجته وابنيه إلى الأقارب في مشتة أولاد دراجي التابعة لبلدية عزيل عبد القادر في بلدية الجزار من أجل قضاء عطلة الشتاء، وقد تفاجأ والده وإخوته بعدم الرد على مكالماتهم الهاتفية طيلة يوم كامل، إلى أن قرروا الذهاب إليه في حدود الواحدة صباحا من يوم أمس، أين وجدوا سيارته مركونة في الحظيرة ولا أثر له هو، فاتصلوا بالمصالح الأمنية ولم يبق أمامهم سوى تحطيم باب المنزل، ليعثروا عليه جثة هامدة بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.