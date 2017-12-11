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بوتين للأسد:
سنستمر في دعم سوريا في الدفاع عن "سيادتها"
أعلن الكرملين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره السوري بشار الأسد في تهنئة بالعام الجديد، بأن روسيا ستستمر في دعم جهود سوريا في الدفاع عن "سيادتها"، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال الكرملين، إن بوتين أكد أن روسيا "ستستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لسوريا لحماية سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها ولتعزيز عملية التسوية السياسية وكذلك جهود إنعاش الاقتصاد الوطني".
وكان بوتين قد أمر القوات الروسية هذا الشهر ببدء الانسحاب من سوريا، لكنه قال إن بلاده ستبقي على قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية وعلى منشأتها البحرية في طرطوس "على نحو دائم".
ونفذت روسيا ضربات جوية في سوريا لأول مرة في سبتمبر عام 2015 في أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود مما حول دفة الصراع في سوريا لصالح الأسد.
احمد2017/12/30 على 14:491
حبَّذا لو يشرح لنا بوتين معنى السيادة والجيش الروسي لديه قاعدة طرطوس البحرية وأنشأ قاعدة جوية بحميميم وأكد أنهما لحماية مصالح موسكو! والدفاع عن السيادة ليس بتدمير المدن وقتل المدنيين باستعمال الطائرات والبوارج والصواريخ العابرة للقارات! هذا استعراض للقوة وتجريب أسلحة معدلة أو جديدة على شعب أعزل لا يملك سلاح ولا جيش ولا أكل أو دواء! اذا كان الروس يريدون استعراض القوة فليقارعوا قوة بحجمهم! وعليه أن لا ينسى الهزيمة النكراء بافغانستان بلد الجهاد والمجاهدين الذين يقهرون امريكا والحلف الأطلسي!
المولودي - الجزائر2017/12/30 على 14:592
الحكام العرب كلهم عملاء للغرب بدون استثناء و ينفذون أجندته و لأنهم أستولوا على السلطة بطرق غير شرعية فهم يعرفون أن أغلبية شعوبهم تلفظهم و لهذا ارتموا في أحضان الأعداء كالأغنام و العدو مثله مثل الذئب الذي اقترحوا عليه رعي الغنم .أنا دائما أسأل و أعيد السؤال ماذا لو تصالح الحكام مع الشعوب و شاركوهم في اتخاذ القرارات و بناء الأوطان فهل كان من الممكن أن تثور عليهم الشعوب أو أنها تنخدع أو تنقاد للمؤامرات الخارجية و هذا العذر الذي ترمي به السلطات كل من الناقدين أو المطالبين بالحقوق لتغطية جرائمها .