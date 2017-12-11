انتحار تلميذ في ظروف غامضة بجيجل

date 2017/12/30 views 519 comments 0
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icon-writer ص۔ ع

اهتزت قریة سوق الاثنین ببلدیة أولاد یحيى خذروش بولاية جيجيل،صبيحة الجمعة، علی وقع حادثة انتحار تلميذ یبلغ من العمر 13 سنة یدرس بالطور المتوسط، بعد أن عثر عليه أفراد عائلته، مشنوقا بواسطة حبل بقبو المنزل، بهذه القریة المحافظة.

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 ما أثار الکثیر من التساٶلات حول الأسباب الحقیقیة التي دفعت بالطفل إلى الإقدام على إنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية، في حين رددت بعض المصادر فرضية إقدام الطفل على ممارسة لعبة "الحوت الأزرق" وقد بلغ مرحلتها النهائية، التي جرّته إلى الانتحار شنقا. وقد تم نقل جثة الطفل إلي مصلحة حفظ الجثث بمستشفی المیلیة، فیما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقیقا فی القضیة التي لازالت حيثياتها وظروفها غامضة ومحل العديد من التساؤلات وسط سكان القرية.

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