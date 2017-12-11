قالت الشرطة، إن عاملاً سابقاً في ورشة لإصلاح السيارات في هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية أطلق النار، الجمعة، على عاملين فقتلهما ثم انتحر.
وقال دي. كرودر المحقق بجرائم القتل في هيوستن خلال اتصال هاتفي: "الشخصان اللذان أطلق عليهما النار قتلا في الموقع".
وقالت الشرطة، إن المسلح أطلق النار على العاملين ثم خرج من الورشة وقتل نفسه في ساحة قريبة.
ولم يتم الكشف عن هويات القتلى أو عن دوافع الجريمة.
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مسلح يقتل شخصين قبل أن ينتحر في أمريكا
رويترز - الشروق أونلاين
قالت الشرطة، إن عاملاً سابقاً في ورشة لإصلاح السيارات في هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية أطلق النار، الجمعة، على عاملين فقتلهما ثم انتحر.
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وقال دي. كرودر المحقق بجرائم القتل في هيوستن خلال اتصال هاتفي: "الشخصان اللذان أطلق عليهما النار قتلا في الموقع".
وقالت الشرطة، إن المسلح أطلق النار على العاملين ثم خرج من الورشة وقتل نفسه في ساحة قريبة.
ولم يتم الكشف عن هويات القتلى أو عن دوافع الجريمة.