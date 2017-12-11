فكّكت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية قسنطينة، الخميس، شبكة إجرامية متكونة من 9 أشخاص تقودهم مطلقة، اختصت في استدراج الضحايا إلى وكر مخصص لممارسة الفسق والدعارة والاعتداء على الضحايا باستعمال الأسلحة البيضاء، لسلبهم أموالهم وأغراضهم الثمينة.
الشبكة المتكونة من تسعة أشخاص من بينهم 4 نساء وتتراوح أعمارهم بين 23 سنة و37 سنة، ينشطون بحي الأمير عبد القادر بقسنطينة، تمت الإطاحة بهم، إثر الشكوى التي تقدم بها شابان، بعد استدراجهما من طرف إحدى الفتيات، التي أوهمت أحدهما بحيازتها دراجة نارية من الحجم الكبير ملك لشقيقها المسجون، وعرضت عليها صور الدراجة النارية، كما عرضت عليه بيعها له بمبلغ 44 مليون سنتيم، وبعد الاتفاق معها، حددت له موعدا بأحد البيوت المتواجدة بحي الأمير عبد القادر، لأخذ الدراجة النارية، وبوصوله إلى هناك ودخوله الشقّة، رفقة صديقه، تم الاعتداء عليهما، من طرف أفراد العصابة، الذين سلبوهما مبلغ 44 مليون سنتيم، وطردوهما من المنزل.
إثر ذلك باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكّنتهم من تحديد هوية أفراد العصابة، ومكان المنزل الذين ينشطون فيه، وبعد عملية مراقبة وترصد لحركة الأشخاص الذين يقصدون المنزل، تبين أنه مخصص لممارسة الفسق والدعارة، والاعتداء على الأشخاص بعد استدراجهم من طرف النساء الناشطات ضمن هذه الشبكة، التي تم توقيف ثلاثة أشخاص منها، وبعدها تمت مداهمة المسكن بعد الحصول على إذن بالتفتيش، ما أسفر عن توقيف باقي أفراد العصابة، وحجز كمية من حبوب منع الحمل، وثلاثة أمشاط من الأقراص المهلوسة نوع "لريكا" بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وخناجر من بينها سيف كبير الحجم، ومبلغ مالي قدره 9 ملايين سنتيم تمثل عائدات الدعارة. المشتبه فيهم وإثر تقديمهم أمام العدالة صدرت في حقهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
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تتكون من 9 أشخاص تقودهم مطلّقة
شبكة بغاء تستدرج الزبائن للاعتداء عليهم وسرقتهم بقسنطينة
عصام بن منية
فكّكت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية قسنطينة، الخميس، شبكة إجرامية متكونة من 9 أشخاص تقودهم مطلقة، اختصت في استدراج الضحايا إلى وكر مخصص لممارسة الفسق والدعارة والاعتداء على الضحايا باستعمال الأسلحة البيضاء، لسلبهم أموالهم وأغراضهم الثمينة.
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الشبكة المتكونة من تسعة أشخاص من بينهم 4 نساء وتتراوح أعمارهم بين 23 سنة و37 سنة، ينشطون بحي الأمير عبد القادر بقسنطينة، تمت الإطاحة بهم، إثر الشكوى التي تقدم بها شابان، بعد استدراجهما من طرف إحدى الفتيات، التي أوهمت أحدهما بحيازتها دراجة نارية من الحجم الكبير ملك لشقيقها المسجون، وعرضت عليها صور الدراجة النارية، كما عرضت عليه بيعها له بمبلغ 44 مليون سنتيم، وبعد الاتفاق معها، حددت له موعدا بأحد البيوت المتواجدة بحي الأمير عبد القادر، لأخذ الدراجة النارية، وبوصوله إلى هناك ودخوله الشقّة، رفقة صديقه، تم الاعتداء عليهما، من طرف أفراد العصابة، الذين سلبوهما مبلغ 44 مليون سنتيم، وطردوهما من المنزل.
إثر ذلك باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكّنتهم من تحديد هوية أفراد العصابة، ومكان المنزل الذين ينشطون فيه، وبعد عملية مراقبة وترصد لحركة الأشخاص الذين يقصدون المنزل، تبين أنه مخصص لممارسة الفسق والدعارة، والاعتداء على الأشخاص بعد استدراجهم من طرف النساء الناشطات ضمن هذه الشبكة، التي تم توقيف ثلاثة أشخاص منها، وبعدها تمت مداهمة المسكن بعد الحصول على إذن بالتفتيش، ما أسفر عن توقيف باقي أفراد العصابة، وحجز كمية من حبوب منع الحمل، وثلاثة أمشاط من الأقراص المهلوسة نوع "لريكا" بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وخناجر من بينها سيف كبير الحجم، ومبلغ مالي قدره 9 ملايين سنتيم تمثل عائدات الدعارة. المشتبه فيهم وإثر تقديمهم أمام العدالة صدرت في حقهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.