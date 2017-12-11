توقيف عنصري دعم بتلمسان تدمير تسعة مخابئ للإرهابيين بالبويرة

كشفت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرة، تسع (09) مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع وأغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، (07) مهربين وحجزوا (1.375) طنا من المواد الغذائية ومركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، و(800) لترا من الوقود فيما تم ضبط (2600) خرطوشة من السجائر بتلمسان.

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة، (02) شخصين بحوزتهما سلاحين (02) ناريين.