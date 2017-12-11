كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، السبت، أن الزيادات المرتقبة في تسعيرة النقل ستكون "رمزية وغير مبالغ فيها" وستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 جانفي 2018.
وأوضح زعلان خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري والنقل ما بين الولايات وممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة نظم بمقر الوزارة، أن "هذه الزيادات رمزية ولن يكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن كما تراعي مصلحة ومطالب الناقلين وسيشرع في تطبيقها رسميا ابتداء من 10 جانفي المقبل".
وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة من جلسات فوج العمل المشكل من الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل وممثلي نقابة سائقي الأجرة ومتعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات، قصد دراسة الأثر والأعباء الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود ومدى تأثيرها على تعريفات النقل الجماعي بالحافلات وسيارات الأجرة، حسبما ذكرت الإذاعة الجزائرية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بكل أنماط النقل، حيث روعي في ذلك المحافظة على القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي .
ونوّه الوزير بـ"تفهم ممثلي النقابات وتغليب المصلحة العامة للمواطن وتحليهم بروح المسؤولية، مشيرا أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم ومرافقتهم في أداء مهامهم المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية".
وخلال اللقاء، دعا زعلان إلى عقد اجتماع يضم ممثلي نقابات قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء اليوم .
من جانب آخر، أشار الوزير إلى تنظيم لقاءات دورية منتظمة على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل خلال 2018 لمناقشة ودراسة انشغالات ممثلي نقابات القطاع .
وشهد اجتماع اليوم حضور ممثلين عن مديرية النقل البري والحضري بوزارة الأشغال العمومية والنقل إلى جانب ممثلي الناقلين (سيارة أجرة- نقل حضري- والنقل ما بين الولايات) فضلا ممثلي عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع.
وكان زعلان قد صرح الخميس الماضي خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية مستغانم عن زيادة في تسعيرة النقل لكن دون أن يحدد أجال تطبيقها.
وأفاد الوزير بأن "القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى".
كما أشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال الشهر الجاري مع النقابات والجمعيات الممثلة لمختلف الناقلين "تمت في أجواء مسؤولة تم خلالها التوصل إلى حل توافقي لا تكون له تداعيات أوأضرار على المواطن".
وأبرز الوزير أن "الناقلين أبدوا تفهما للوضع وللظرف وتحملوا المسؤولية وبكل ثقة في مقابل مرافقة وتحفيزات تقدمها الدولة لهذه الفئة كعدم خلق خطوط نقل جديدة أومنح تراخيص للحفاظ على مردودية النقل."
ولفت زعلان إلى أنه تم خلال اللقاءات مع الناقلين "دراسة وتلبية العديد من المطالب المهنية التي ستساهم في الحفاظ على التسعيرة في حدود معقولة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
شارك برأيك
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
الأكثر تفاعلا
1هذه تفاصيل الحركة في سلك القضاة بالولايات والمجالس والمحاكم
2"سنحمي كل شبر من الجزائر ولا خوف عليها اليوم وغدا"
3انهيار أسعار السيارات بـ 20 % خلال 2018!
4بوحجة: ندعم مطالبة الزوايا بالعهدة الخامسة
5بوتفليقة يسقط ورقة الأمازيغية من التوظيف السياسي
Français English
الرأي
عثمان سعدي
حول ترسيم السنة الأمازيغية بين الحقائق والأوهام
حبيب راشدين
من جميلة الجزائرية إلى عهد الفلسطينية
محمد لعقاب
السعودية لا تريد خسارة الجزائر والجزائر لا تبحث عن أعداء
صالح عوض
مصر والعرب في معركة الإرادات والطموحات
محمد بوالروايح
ليبرمان وفوبيا الجزائر
جمال لعلامي
"الجوع واعر" !
حسين لقرع
البطلة عهد والمتصهْينون العرب
سليم قلالة
ينَّاير.. رسالة حضارية أم عطلة مدفوعة الأجر؟
معلومي ياسين
2017.. سنة القحط الكروي
عبد الناصر
"حصاد" من دون حصاد!
الفيديو
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
لماذا استخدمت إسرائيل إسم الجزائر للإستهزاء بالأمم المتحدة؟!
الجزائر والسعودية.. امتحان "التيفو"!
أردوغان يهاجم بن زايد: أين كان جدك عندما كان جدي يدافع عن المدينة المنورة؟
تطبق رسميا ابتداء من 10 جانفي المقبل
زعلان: تسعيرة النقل الجديدة ستكون رمزية
الشروق أون لاين
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، السبت، أن الزيادات المرتقبة في تسعيرة النقل ستكون "رمزية وغير مبالغ فيها" وستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 جانفي 2018.
تغطيات ذات صلة
زعلان: تسعيرة النقل الجديدة ستكون رمزية
الجزائر تدين اعتداء كنيسة القاهرة
"ثغرات مالية" تجرّ 14 وزيرا إلى "المساءلة" بالبرلمان!
انهيار أسعار السيارات بـ 20 % خلال 2018!
استخراج "الأس 12" على الورق العادي والشهادات "القديمة" صالحة
وأوضح زعلان خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري والنقل ما بين الولايات وممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة نظم بمقر الوزارة، أن "هذه الزيادات رمزية ولن يكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن كما تراعي مصلحة ومطالب الناقلين وسيشرع في تطبيقها رسميا ابتداء من 10 جانفي المقبل".
وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة من جلسات فوج العمل المشكل من الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل وممثلي نقابة سائقي الأجرة ومتعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات، قصد دراسة الأثر والأعباء الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود ومدى تأثيرها على تعريفات النقل الجماعي بالحافلات وسيارات الأجرة، حسبما ذكرت الإذاعة الجزائرية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بكل أنماط النقل، حيث روعي في ذلك المحافظة على القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي .
ونوّه الوزير بـ"تفهم ممثلي النقابات وتغليب المصلحة العامة للمواطن وتحليهم بروح المسؤولية، مشيرا أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم ومرافقتهم في أداء مهامهم المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية".
وخلال اللقاء، دعا زعلان إلى عقد اجتماع يضم ممثلي نقابات قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء اليوم .
من جانب آخر، أشار الوزير إلى تنظيم لقاءات دورية منتظمة على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل خلال 2018 لمناقشة ودراسة انشغالات ممثلي نقابات القطاع .
وشهد اجتماع اليوم حضور ممثلين عن مديرية النقل البري والحضري بوزارة الأشغال العمومية والنقل إلى جانب ممثلي الناقلين (سيارة أجرة- نقل حضري- والنقل ما بين الولايات) فضلا ممثلي عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع.
وكان زعلان قد صرح الخميس الماضي خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية مستغانم عن زيادة في تسعيرة النقل لكن دون أن يحدد أجال تطبيقها.
وأفاد الوزير بأن "القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى".
كما أشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال الشهر الجاري مع النقابات والجمعيات الممثلة لمختلف الناقلين "تمت في أجواء مسؤولة تم خلالها التوصل إلى حل توافقي لا تكون له تداعيات أوأضرار على المواطن".
وأبرز الوزير أن "الناقلين أبدوا تفهما للوضع وللظرف وتحملوا المسؤولية وبكل ثقة في مقابل مرافقة وتحفيزات تقدمها الدولة لهذه الفئة كعدم خلق خطوط نقل جديدة أومنح تراخيص للحفاظ على مردودية النقل."
ولفت زعلان إلى أنه تم خلال اللقاءات مع الناقلين "دراسة وتلبية العديد من المطالب المهنية التي ستساهم في الحفاظ على التسعيرة في حدود معقولة".