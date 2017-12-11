علي حداد: نعتز بدور سيدي السعيد في دعم الإقتصاد

قال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، السبت، انه يعتز بالدور الذي يلعبه الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في الدفاع عن الاقتصاد الوطني مع مراعاة مصالح العمال.

وجاء ذلك في منشور لحداد على صفحته بموقع "فايسبوك"، أرفقه بتهنئة أرسلها تنظيمان نقابيان إفريقيان إلى الأمرين العام للمركزية النقابية، بمناسبة توقيع ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وكتب رئيس "الأفسيو" "لايسعنا إلا أن نقدم للسيد عبد المجيد سيدي سعيد، تهانينا واعتزازنا بإنجازاته لكونها تخطت حدود الوطن ونالت اعترافا من طرف النقابيين الدوليين".

وأضاف "هذا الاعتراف هو تكريم للسيد سيدي سعيد واعتراف بمكانته وخبرته بل وحرصه الشديد في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني في إطار الحوار البناء والشفاف مع مراعاة مصالح العمال ومصلحة المؤسسة الاقتصادية الوطنية".

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