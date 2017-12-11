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علي حداد:
نعتز بدور سيدي السعيد في دعم الإقتصاد
قال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، السبت، انه يعتز بالدور الذي يلعبه الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في الدفاع عن الاقتصاد الوطني مع مراعاة مصالح العمال.
وجاء ذلك في منشور لحداد على صفحته بموقع "فايسبوك"، أرفقه بتهنئة أرسلها تنظيمان نقابيان إفريقيان إلى الأمرين العام للمركزية النقابية، بمناسبة توقيع ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وكتب رئيس "الأفسيو" "لايسعنا إلا أن نقدم للسيد عبد المجيد سيدي سعيد، تهانينا واعتزازنا بإنجازاته لكونها تخطت حدود الوطن ونالت اعترافا من طرف النقابيين الدوليين".
وأضاف "هذا الاعتراف هو تكريم للسيد سيدي سعيد واعتراف بمكانته وخبرته بل وحرصه الشديد في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني في إطار الحوار البناء والشفاف مع مراعاة مصالح العمال ومصلحة المؤسسة الاقتصادية الوطنية".
المولودي - الجزائر2017/12/30 على 20:511
طبعا عصابة الأشرار و اللصوص و الفساد تناصر بعضها البعض
غراف - algerie2017/12/30 على 20:572
أنت يا عبد الرزاق ب : أنت تكتـب بـدون اقتنـع . صـح أو لا
عبد القادر - المسيلة2017/12/30 على 21:073
ياسلام عليك ياحديد . وفر على نفسك فوالله لو كان أحرار الجزائر من يحكم لما كان لك ذكر لا أنت ولاسيدكم السعيد .
جنوبي - بلاد كل شي ممكن2017/12/30 على 21:204
حداد - سيدهم السعيد - أويحي مثلث الشر على الجزائر و الجزائريين كلهم
حليم حيران2017/12/30 على 21:285
اعتز به غير انت. القادومة لقات ايدها. اه يا بغال كم اجرأكم.
02017/12/30 على 21:406
ان لم تستحي ففعل ما شئت,,
النهب = السرقة المستمرة في الزمان و المكان = حدودان + سروقان
ابن الجنوب - بلد الترقيع2017/12/30 على 21:457
نعم ونحن نعتز به أيضا لأنه هو صاحب نظرية الهدم الإقتصادي للمؤسسات العمومية والوقوف مع أصحاب الشكارة ولذلك نظم صوتنا لصوتكم ونطالب المؤسسات العلمية العالمية لتوثيق براءات الإختراع بتسجيل هذه النظرية بإسمه وتسلم له شهادة إختراع وينحت له تمثال في متحف الشمع مع مشاهير العلوم والعباقرة أمثال آدم سميث وآينشتاين وأديسون وغيرهم (بارك الله فيه) إنها عبقرية جزائرية فذة الله يبعد العين قولوا آمين
عبد القادر - البليدة2017/12/30 على 22:098
أنتم تستغبون الشعب أم تتغابوا علينا؟ فمنذ انتهاء عهد الإشتراكية بيعت مئات المؤسسات التابعة للقطاع العمومي بكل وسائلها المادية منها و البشرية لفائدة الخواص بثمن بخس على أمل أن تتحسن أوضاعها و تحافظ على عمالها لنسمع في أقل من عام و عامين بتسريح عدد كبير من العمال بطريقة أو بأخرى فهؤلاء الخواص يعرفون جيدا كيفية التحايل على القوانين فقد قال لى رجل قانون un juriste في إحدى المؤسسات العمومية المنتجة التي بيعت لأحد أرباب العمل أن مسؤوله كان يضع بين يديه تقارير عن عمال من أجل تسريحهم لإيجاد صيغة...يتبع
02017/12/30 على 22:179
خدمة الاقتصاد الجزائري ليس بافراغ جيوب العمال بالقوانين العار للتقاعد وسلب المكتسبات وحقرة وضلم العمال وهدا كله حدث بعد مرض الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة . ¥من يحاسب من ¥
walid - الجزائر2017/12/30 على 22:1810
أكيد تعتز به وان شاء الله تحشر مع من سب الله علانا
سبحان الله مع انو القانون الجزائري يعاقب من يسب الله
الا انو سيدهم السعيد لم يعاقب حسب ما يقول القانون
عبد القادر - البليدة2017/12/30 على 22:1911
تابــع
من أجل تسريحهم بطريقة قانونية 100% و ما أكثر الثغرات في القوانين الجزائرية و حتى لا تؤيدهم المحكمة إذا ما لجأ هؤلاء المسرحون إليها... إلا أن رجل القانون إبن فاميلا و كان يعاني من تأنيب الضمير و كثيرا ماكان يدخل في صدام مع مسؤله و هو ابن مالك المؤسسة ليقرر بعدها الإستقالة و فتح الله عليه بمنصب أفضل...
إذن لملا تقدم لنا تقارير هن المؤسسات التي بيعت للخواص في السابق و عن ازدهارها و فتحها لمناصب شغل إضافية حتى يقتنع الشعب بهذه الأكاذيب لم تعد لتنطوي على أحد فالبلاد كلها للبيع
محمد من غارداية462017/12/30 على 22:3712
سيدهم السعيد يحمي أصحاب الثروة يا حداد المنافق.......................لا يحمي العمال البسطاء.........تحيا التكتل النقابي ........................
dzair - Algerie2017/12/30 على 22:5513
شهادة الذيب كعالتو
02017/12/30 على 23:0814
و هل يوجد إقتصاد أصلا حتى يدافع عنه هذا السعيد؟أنت و هو تأكلان و تشربان و تركبان و تعالجان من المستورد بالعملة الصعبة أوقفا الإستيراد إن كان لديكما القليل من الشجاعة و ستتوقف عجلة الحياة عن الدوران
شداد - بن السعيد اليحي2017/12/30 على 23:1515
خاطرش باعلك العمال و الوزينات بالسنتم الرمزي
امازيغي زواف - الجزائر2017/12/30 على 23:1916
العنصرية والجهوية لا تبني الدول ... الراحل بومدين كون شاف الجهوية والعنصرية تخدم الجزائر لكان ابناء قالمة محيطين به اولهم اخيه الذي كان يعمل في دكان طوله وعرضه 3 متر شبه فارغ والله شفتو بعيني ... ولهذا السبب كان محتاطمنكم لانه يعرف وصولكم هو الخراب وها نحن نعيش الخراب معكم والاكثر من ذلك انتم نتاج اموال الابرياء وضحاياكم من انقلابكم الهمجي الدموي ....