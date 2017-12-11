بعدما معاناته من آلام المرض وتهميشه وفاة أحد عمالقة أغنية الراي الشاب ياسين العباسي

توفي الشاب ياسين العباسي أحد عمالقة أغنية الراي العباسية الأصيلة، ليلة الجمعة، بعد معاناته مع المرض الذي أقعده الفراش لمدة ليست بالطويلة، لم يحظ خلالها باهتمام القائمين على شؤون الثقافة والسلطات المحلية بولاية سيدي بلعباس.

لم تجد النداءات التي وجهها الراحلإلى جميع القائمين على شؤون الثقافة بالولاية والوزارة الوصية، من أجل انتشاله من الوضع الاجتماعي الصعب الذي كان يتخبط فيه، وزاد صعوبة بعدما مسّه المرض، آذانا مصغية، ورحل من دون أن يحظى حتى بزيارة من هؤلاء، عن عمر يناهز 58 سنة، قضى أكثر من نصفها في تأدية أغنية الراي العباسية الأصيلة، المعروفة بكلماتها النظيفة وإيقاعاتها المتميزة، ما جعلها مرجعا لألمع نجوم أغنية الراي في صورة الراحل حسني والكينغ خالد، إضافة إلى أمير أغنية الراي الشاب مامي.

ياسين رحل، من دون أن يستفيد من سكن اجتماعي كان قد يضمن له العيش الكريم، ويسمح له بتكوين أسرة، بعدما عاش طوال حياته يزاحم عائلته في بيت من غرفتين، كما انتقل إلى رحمة الله قبل أن تتم تسوية وضعيته على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف. الشاب ياسين، غادر هذه الدنيا قبل أن يكترث القائمون على شؤون الثقافة لوضعه، كما لم يكترثوا من قبل للجمود الثقافي الذي تعاني منه مدينة الفن والراي ... رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.