تلميذة تؤذي نفسها بسبب "الحوت الأزرق" في الشلف

اهتزت منطقة الشرفة في الشلف، السبت، على وقع محاولة انتحار جديدة، بطلتها طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، قامت بوشم رموز على ذراعها الأيسر، قبل أن ينكشف أمرها، حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى، وقدمت لها الإسعافات الأولية.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الضحية تلميذة في الثانوي، وتمارس رياضة العدو، خرجت صباحا بشكل عادي من أجل تأدية حصة تمارينها الرياضية، قبل أن تعود إلى بيتها العائلي، حيث رجعت بشكل مغاير، وانطوت على نفسها.

وكانت في حالة هيسترية شديدة، قبل أن تقوم بعد ذلك أمها بفحصها، حيث اكتشفت وجود جروح تنزف دما على شكل دوائر في ذراعها الأيسر شبيهة بـ"الحوت الأزرق" وهي اللعبة التي تسببت في مآس عبر الوطن، الأمر الذي جعل عائلتها بعد ذلك تسارع بها إلى المستشفى، حيث أخضعت لإسعافات أولية، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول ملابسات ذلك.