أعلن رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي بأن حركته ستعقد "مؤتمر استثنائي خلال مارس المقبل من أجل إيجاد سبل ترقية رؤيتها السياسية المستقبلية وتعميق نقاشها الفكري".
وأكد رئيس الحركة خلال أشغال مجلس الشورى الوطني، السبت، بالعاصمة، بأن المؤتمر سيكون فرصة لبلورة الخيارات بإشراك جميع المنتسبين للحركة في التشاور والحوار وصناعة المسار الديمقراطي بشكل جماعي".
كما أعرب "بلمهدي" أيضا عن أمله في أن يكون المؤتمر "فضاء واسعا ومنبرا للمواطن من مختلف الولايات للمشاركة في صياغة مستقبل الحركة من أجل مصلحة البلاد وحماية ثوابت الامة.
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مؤتمر استثنائي لحركة "البناء" خلال مارس
ع. ع
أعلن رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي بأن حركته ستعقد "مؤتمر استثنائي خلال مارس المقبل من أجل إيجاد سبل ترقية رؤيتها السياسية المستقبلية وتعميق نقاشها الفكري".
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وأكد رئيس الحركة خلال أشغال مجلس الشورى الوطني، السبت، بالعاصمة، بأن المؤتمر سيكون فرصة لبلورة الخيارات بإشراك جميع المنتسبين للحركة في التشاور والحوار وصناعة المسار الديمقراطي بشكل جماعي".
كما أعرب "بلمهدي" أيضا عن أمله في أن يكون المؤتمر "فضاء واسعا ومنبرا للمواطن من مختلف الولايات للمشاركة في صياغة مستقبل الحركة من أجل مصلحة البلاد وحماية ثوابت الامة.