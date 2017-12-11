بلعيد: جبهة المستقبل قوة حقيقية في الجزائر

رافع رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من أجل "تحقيق مشروع مجتمع متكامل" بالجزائر، وذلك بإشراك الجميع من سلطة ومعارضة وحتى المواطنين.

واعتبر "بلعيد" خلال افتتاحه أشغال الملتقى الجهوي لمنتخبي حزبه في باتنة أن الجزائر "بحاجة ماسة اليوم" إلى هذا المشروع المتكامل الذي "يجب أن تراعى فيه كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" من أجل تطوير البلاد وتحقيق تنمية مستدامة، حسب قوله. وأضاف بلعيد، السبت، بأن جبهة المستقبل تعمل من خلال برنامجها للوصول إلى هذا الهدف الذي لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع وفتح "حوار شامل" من أجل الجزائر ومستقبلها، على حد تصوره.