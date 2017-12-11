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إيرانية تصرخ "الموت لخامنئي" بوجه الأمن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر سيدة إيرانية أثناء المظاهرات التي تشهدها البلاد وهي تصرخ "الموت لخامنئي" أمام قوات الأمن، وذلك في منطقة حميدان الريفية.
وحسب الفيديو، وقفت السيدة الإيرانية الغاضبة في وجه قوات الأمن وبدأت تصرخ "الموت لخامنئي" ومن ثم قامت جموع المحتجين بإعادة كلماتها وسط تصفيق وتشجيع كبيرين.
ولليوم الثالث على التوالي تجددت التظاهرات، ليل السبت، في إيران احتجاجاً على النظام وقتل خلالها متظاهران، فيما أوقف العشرات وجرت هجمات على مبان عامة.
وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص يتظاهرون في العديد من مدن البلاد مع تسجيل بعض المناوشات مع قوات الأمن.
وفي لقطات مصورة سابقة ردد متظاهرون "الموت للدكتاتور"، في إشارة فيما يبدو إلى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
وتعد هذه التحركات أكبر تظاهرات منذ الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009 والتي قابلتها السلطات بحملة قمع شديدة.
https://youtu.be/qfwYLyWDtVI
benchikh - Algérie2017/12/31 على 15:331
Bravo Madame ,لا ارى الفرق بين الربيع العربي (المرزوقي) والثورة الاسلامية في ايران (الخمينائي) بلدان تثور على حكامها وتاتي باسوء منهم .تحيا بوتفليقة رجال الثورة الجزائرية .على دربكم نسير حتى نعطي حق الشهداء .
faycal - algerie2017/12/31 على 16:122
نعم الموت لي الدكتاتور اللذي يختبئ وراء الدين لمترير مشاريعه الخبيث هناك مضاهرات في الكيان الصهيوني ضد رئيسهم وهناك مضاهرات في ايران ضد رئيسهم كيف تعاملا معا المضاهرات في كل من هذا البلدان الصهيونية تعاملت مع شعبها بديمقراطية و اللذي يدعي الاسلام يقمع شعبه بكل الوسائل هذهم العصبات الاخطر
ضد الفوضى2017/12/31 على 22:053
هؤلاء كامل عملاء للغرب ومشريين من الخارج باش يدمرو بلادهم
واش خصهم غير الدمار اللي ضرب العراق وسوريا وليبيا
احمدو ربي وبركاو من الهبال لخاطر تخلصوها غالية
الباتني - الجزائر2017/12/31 على 23:014
من يزرع الريح يحصد العواصف ---ايران نموذج---
الباتني - الجزائر2017/12/31 على 23:025
من يزرع الخراب في البلدان العربية لا بد ان يذوق السم الذي اعطاه للآخرين.
المجوس الفرس زرعوا الخراب في العراق و سوريا و لبنان و اليمن و البحرين فلهم نفس الخرابو نفس الفتن و المشاكل.
الباتني - الجزائر2017/12/31 على 23:086
انها اسرائيل الشرقية .
هل سمعتم مرة تنظيم داعش الارهابي ضرب ايران ؟
ايران دولة الرافضة نظامها الدكتاتوري لا فرق بينه و بين الانظمة الاخرى.
من يمول الحروب على حساب شعبه سيخسر مشاريعه و شعبه.
الم تقل ايران انها سيطرت على اربع عواصم عربية؟
الم يتبجح الحرس الثوري و الباسيج و معمموها المارقون و سياسيوها بانهم هم المسيطرون من طهران الى البحر المتوسط او الى ضفة المتوسط؟
ايران دولة مراوغة و منافقة تتاجر بالقضية الفلسطينية .فيلق القدس الذي انشاته هل اطلق رصاصة واحدة ضد الكيان الصهيوني؟
الباتني - الجزائر2017/12/31 على 23:107
كل الشكر لهذه السيدة فهي قالت كلمة حق .
دكتاتورية ولاية السفيه تلميذ الخميني صاحب تفخيذ الرضيعة و نكاح الخوالي و متعة الترزق و متعة التجربة .
الباتني - الجزائر2017/12/31 على 23:178
زوال ايران حتمية لزوال الصهاينة.
الشيعة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة.
الدين الشيعي هو الدين الوحيد في العالم المبني على الشتم و السب.
الدين الشيعي هو الدين الوحيد الفقير فيه يعطي للغني "الخمس".
في التاريخ الاسلامي الممتد ل15قرنا لا يوجد شيعي واحد حرر القدس بل كل مجهودهم الحربي لقتال دول المسلمين.