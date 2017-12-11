شاهد بالفيديو إيرانية تصرخ "الموت لخامنئي" بوجه الأمن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر سيدة إيرانية أثناء المظاهرات التي تشهدها البلاد وهي تصرخ "الموت لخامنئي" أمام قوات الأمن، وذلك في منطقة حميدان الريفية.

وحسب الفيديو، وقفت السيدة الإيرانية الغاضبة في وجه قوات الأمن وبدأت تصرخ "الموت لخامنئي" ومن ثم قامت جموع المحتجين بإعادة كلماتها وسط تصفيق وتشجيع كبيرين.

ولليوم الثالث على التوالي تجددت التظاهرات، ليل السبت، في إيران احتجاجاً على النظام وقتل خلالها متظاهران، فيما أوقف العشرات وجرت هجمات على مبان عامة.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص يتظاهرون في العديد من مدن البلاد مع تسجيل بعض المناوشات مع قوات الأمن.

وفي لقطات مصورة سابقة ردد متظاهرون "الموت للدكتاتور"، في إشارة فيما يبدو إلى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتعد هذه التحركات أكبر تظاهرات منذ الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009 والتي قابلتها السلطات بحملة قمع شديدة.

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https://youtu.be/qfwYLyWDtVI