بعد اعتقالهم من داخل متجر في الخليل قوات الاحتلال تعتدي على أطفال فلسطينيين

تداول ناشطون فلسطينيون، الأحد، تسجيلاً مصوراً يظهر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطفال فلسطينيين بعد اعتقالهم من داخل متجر في مدينة الخليل المحتلة قبل أيام، حسب ما نقل موقع "عربي 21".

ويظهر التسجيل قيام جنود الاحتلال بمداهمة منطقة دوار المنارة في الخليل المحتلة، ويعتقلون طفلين وفتى خلال عملهم في متجر، قبل أن يتم الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتيادهم للاعتقال.

كما تداول الناشطون في وقت لاحق صورة لجنود الاحتلال وهم يقتادون أحد الأطفال المعتقلين ممسكاً بـ"كيس البطاطا (شيبس)" الذي كان يتناوله خلال اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الأطفال الفلسطينيين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال.

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