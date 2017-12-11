رغم مرور أزيد من شهر عن انتخاب المجالس البلدية والولائية لا يزال المجلس البلدي لبلدية الطيبات، معطلا ولم يتمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تنصيب نواب رئيس المجلس الأربعة، بسبب الصراعات الموجودة بين أعضاء المجلس المكوّن من أربع تشكيلات سياسية هي التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على 7 مقاعد وحزب الفجر الجديد الحائز على 6 مقاعد وحزب الكرامة الحائز على 4 مقاعد وحزب العمال الحائز على مقعدين.
ولم يتمكن المجلس من عقد جلسة تنصيب النواب وتحديد أعضاء اللجان إلى غاية كتابة هذه الأسطر حيث تم تأجيل الجلسة وتعديلها ثلاث مرات لكن الوضع لا يزال يراوح مكانه بل يزداد تعقيدا يوما بعد آخر، فممثلو التشكيلات الثلاث حزب الفجر الجديد وحزب الكرامة وحزب العمال يطالبون بالنواب الأربعة وتجريد ممثلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي من جميع النواب وجعلهم يكتفون برئاسة المجلس فقط في حين يطالب ممثلو ذات الحزب بنائبين أو تقسيم النواب الأربعة على الأحزاب الأربعة وهما المقترحان اللذان لم يحصلا على التصويت بالأغلبية التي صار يشكلها ممثلو الأحزاب الثلاثة.
ورغم الوساطة واللقاءات الودية، التي تم تنظيمها واستدعاء أعضاء المجلس من قبل الوالي المنتدب من أجل عقد الصلح بين الأطراف المختلفة، إلا أن الوضع معقد للغاية.
عرفت الجلسات السابقة تلاسنا وصراعات، وهو المجلس الذي ولد ميتا حسب آراء بعض المواطنين.
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الأهواء والصراعات تمزّق تشكيلة بلدية الطيبات
ياسين. م
رغم مرور أزيد من شهر عن انتخاب المجالس البلدية والولائية لا يزال المجلس البلدي لبلدية الطيبات، معطلا ولم يتمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تنصيب نواب رئيس المجلس الأربعة، بسبب الصراعات الموجودة بين أعضاء المجلس المكوّن من أربع تشكيلات سياسية هي التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على 7 مقاعد وحزب الفجر الجديد الحائز على 6 مقاعد وحزب الكرامة الحائز على 4 مقاعد وحزب العمال الحائز على مقعدين.
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ولم يتمكن المجلس من عقد جلسة تنصيب النواب وتحديد أعضاء اللجان إلى غاية كتابة هذه الأسطر حيث تم تأجيل الجلسة وتعديلها ثلاث مرات لكن الوضع لا يزال يراوح مكانه بل يزداد تعقيدا يوما بعد آخر، فممثلو التشكيلات الثلاث حزب الفجر الجديد وحزب الكرامة وحزب العمال يطالبون بالنواب الأربعة وتجريد ممثلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي من جميع النواب وجعلهم يكتفون برئاسة المجلس فقط في حين يطالب ممثلو ذات الحزب بنائبين أو تقسيم النواب الأربعة على الأحزاب الأربعة وهما المقترحان اللذان لم يحصلا على التصويت بالأغلبية التي صار يشكلها ممثلو الأحزاب الثلاثة.
ورغم الوساطة واللقاءات الودية، التي تم تنظيمها واستدعاء أعضاء المجلس من قبل الوالي المنتدب من أجل عقد الصلح بين الأطراف المختلفة، إلا أن الوضع معقد للغاية.
عرفت الجلسات السابقة تلاسنا وصراعات، وهو المجلس الذي ولد ميتا حسب آراء بعض المواطنين.