لمواجهة الاحتجاجات إيران تحظر استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي

نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله، الأحد، إن السلطات ستقيد استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل مؤقتاً لمواجهة الاحتجاجات.

وذكر المصدر: "تقرر على أعلى المستويات الأمنية تقييد استخدام تطبيقي تلغرام (للتراسل) وانستغرام".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تلغرام"، بافل دوروف، أن قرار إيران بحظر الخدمة يأتي رداً على رفض "تلغرام" غلق قنوات الاحتجاج السلمية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولليوم الرابع على التوالي تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدد من المدن في إيران.

وتمثل موجة المظاهرات الجديدة أكبر تحد للزعماء الإيرانيين منذ الاضطرابات التي استمرت شهوراً في 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.

وهاجم محتجون مصارف ومباني حكومية وأشعلوا النيران في دراجة نارية تابعة للشرطة. وقُتل اثنان من المحتجين بالرصاص في بلدة دورود (غربي البلاد)، مساء السبت. وألقى حبيب الله خوجاتهبور نائب حاكم إقليم لورستان باللوم في مقتلهما على "عملاء أجانب".