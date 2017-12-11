ستعرف درجات الحرارة، ابتداء من الإثنين، انخفاضا محسوسا، بدءا بالمناطق الشمالية من البلاد لتمتد إلى الولايات الداخلية والهضاب العليا، بعد ما شهدت طقسا معتدلا خلال اليومين الماضيين، فيما ستسجل عودة الأمطار مع نهاية الأسبوع الحالي.
وتوقعت مصالح المركز الوطني للأرصاد الجوية، تقلب الطقس ابتداء من الإثنين، عودة غيوم جزئية مع تسجيل انخفاض معتبر في درجات الحرارة يصل إلى 8 درجات، وذلك على مختلف الولايات الشمالية ويمتد إلى مناطق أخرى من البلاد، بفعل قدوم هواء بارد، ليتحول تدريجيا إلى أمطار متفرقة مع نهاية الأسبوع.
كما ستسجل الولايات الداخلية ومنطقة الهضاب العليا، انخفاض محسوس في درجات الحرارة، مصحوبة بغيوم كثيفة إلى غاية نهاية الأسبوع.
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بداية من الإثنين
عودة الأمطار وانخفاض محسوس في درجات الحرارة
رضا.م
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
ستعرف درجات الحرارة، ابتداء من الإثنين، انخفاضا محسوسا، بدءا بالمناطق الشمالية من البلاد لتمتد إلى الولايات الداخلية والهضاب العليا، بعد ما شهدت طقسا معتدلا خلال اليومين الماضيين، فيما ستسجل عودة الأمطار مع نهاية الأسبوع الحالي.
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وتوقعت مصالح المركز الوطني للأرصاد الجوية، تقلب الطقس ابتداء من الإثنين، عودة غيوم جزئية مع تسجيل انخفاض معتبر في درجات الحرارة يصل إلى 8 درجات، وذلك على مختلف الولايات الشمالية ويمتد إلى مناطق أخرى من البلاد، بفعل قدوم هواء بارد، ليتحول تدريجيا إلى أمطار متفرقة مع نهاية الأسبوع.
كما ستسجل الولايات الداخلية ومنطقة الهضاب العليا، انخفاض محسوس في درجات الحرارة، مصحوبة بغيوم كثيفة إلى غاية نهاية الأسبوع.