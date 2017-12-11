الرباط تستنفر جيشها وأوامر بتحرك قوات المشاة مناورات الجيش الصحراوي ترعب المخزن

زعمت صحيفة "المساء" المغربية، أن "جبهة البوليساريو تخطط لحرب مباغتة ضد المغرب يدعم جزائري"، حيث تم دفع بوحدات عسكرية مغربية كثيرة الى المنطقة.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن الجنرال دوكور دارمي رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية عبد الفتاح الوراق، أمر بتحريك وحدات الدرك الحربي بـ"الخطوط الأمامية التي تفصل بين الجيش المغربي وعناصر جبهة البوليساريو، عقب التهديدات التي أطلقتها الجبهة مباشرة".

وذكرت الصحيفة أنه "لأول مرة، تتحرك وحدات فرقة المشاة البرية التي لم تتدخل منذ حرب الصحراء، كما تم إعلان حالة استنفار قصوى ومنعت عناصر الجيش من العطل بعد اتخاذ قرارات جديدة بالمنطقة الجنوبية، بعد أن أمر الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو ديفيزيون فاروق بلخير، قائد المنطقة الجنوبية، بأن تشرع الوحدات العسكرية في التحرك وبدء مناورات قرب المراكز الحدودية، بداية من وحدات الدرك الحربي".

وكانت "المساء" قالت إن عناصر أمنية تابعة لجبهة "البوليساريو"، تتحرك بشكل مشبوه على الشريط الحدودي مع المغرب، خصوصا بمحاذاة منطقة "الكركرات".

وتحدثت الصحيفة المغربية، عن "وجود تحركات غير عادية لعناصر عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو، شمال حدود موريتانيا، وأن الأمر يتعلق بتدريبات واستعدادات في مناطق تشهد غالبا تحركات لآليات عسكرية، بالتزامن مع توجيه الجبهة رسالة إلى الأمم المتحدة، تهدد فيها بأنها لن تقبل بالوضع الحالي للمنطقة".

وكانت وحدات وتشكيلات عسكرية راجلة ووحدات مدفعية وآليات قتالية مختلفة، من جبهة البوليساريو، أجرت استعراضًا عسكريا بالناحية السابعة بآغوينيت قرب الحدود الشمالية الغربية لموريتانيا، الأسبوع الماضي.

وشاركت في الاستعراض وحدات القطاع الجنوبي "النواحي الأولى والثالثة والسابعة" بحضور رئيس البرلمان الصحراوي خطري آدوه والوزير الأول ووزير الدفاع عبد الله لحبيب وقادة عسكريين من البوليساريو، وممثلون عن الجاليات الصحراوية في الخارج.

وخلال المناورات العسكرية، قال وزير الدفاع الصحراوي عبد الله لحبيب "إن الجيش الصحراوي مستعد لأي طارئ أو احتمال، من أجل انتزاع الاستقلال، وتقرير المصير مثل باقي شعوب العالم، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لإنصافه".