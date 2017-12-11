وصف وزير المجاهدين الطيب زيتوني مسيرة القائد "المحنك" العقيد عبد الحفيظ بوالصوف المدعو "سي مبروك" (1926-1980) أنها مفعمة "بالإقدام والشجاعة والتضحية"، مستشهدا خلال إشرافه، الأحد، على احتفالات الذكرى 37 لوفاة المجاهد الرمز عضو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال ثورة التحرير المظفرة بما ذكره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حق هذا البطل من مناقب وخصال عالية حينما أكد سابقا بأن "سي مبروك" شكل "العقل الجبار ومؤسس الخلايا الأولى في مجال الاتصالات العامة والتسليح".
وأضاف زيتوني بأن بو الصوف كان "وحيد زمانه في مجالات دقيقة وهامة، بل وضرورية لحماية الثورة وتطوير أساليب وأدوات عملها بما ينسجم وتطور ميكانيزمات الحروب العصرية".
وشهدت المناسبة تقديم عدة مداخلات هامة منها تلك التي قدمها المجاهد محمد دباح أحد مساعدي القائد المرحوم بوالصوف أبرز فيها دور هذا البطل الأساسي في إنشاء سلاح الإشارة وإطلاق إذاعة صوت الجزائر الحرة وقيادته لحرب الاستعلامات ضد العدو إلى جانب اهتمامه الكبير بتطوير ميدان التسليح الذي كان يشرف عليه داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
من جهته ذكر الأستاذ يوسف قاسمي من جامعة قالمة في اللقاء أن بوالصوف لعب دور "صمام الأمان" داخل قيادة الثورة التحريرية المسلحة، مضيفا بأنه فضل الانسحاب من الحياة السياسية بعد الاستقلال "حفاظا على مصلحة الوطن" في موقف نبيل يحسب لصالحه على حد تعبيره.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1عودة الأمطار وانخفاض محسوس في درجات الحرارة
2إحالة "شيوخ" وزارة السكن على التقاعد!
3الجزائر سرّحت جزئيا واردات السيراميك والخزف الإسباني
4أربع وزارات تعتمد الأمازيغية في وثائقها
5"السكن التساهمي".. جزائريون ماتوا ولم يسكنوا!
Français English
الرأي
جمال لعلامي
"بوناني"... لكن!
عبد الحميد عثماني
التسلّق على جمجمة البخاري ممنوع!
عبد الرحمن الكناني
الشرق الأوسط.. ساحة حروب مرتقبة لدونالد ترامب
عمار يزلي
ماص 2018
جمال لعلامي
"حمارنا ولا عودكم"!
محمد حمادي
"آس آم آس".. عرض صالح لـ2017 فقط؟!
عثمان سعدي
حول ترسيم السنة الأمازيغية بين الحقائق والأوهام
حبيب راشدين
من جميلة الجزائرية إلى عهد الفلسطينية
محمد لعقاب
السعودية لا تريد خسارة الجزائر والجزائر لا تبحث عن أعداء
صالح عوض
مصر والعرب في معركة الإرادات والطموحات
الفيديو
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
مؤسس جهاز المخابرات الجزائرية خلال الثورة
بوصوف يعود إلى ميلة في ذكرى وفاته السابعة والثلاثين
س.ع
وصف وزير المجاهدين الطيب زيتوني مسيرة القائد "المحنك" العقيد عبد الحفيظ بوالصوف المدعو "سي مبروك" (1926-1980) أنها مفعمة "بالإقدام والشجاعة والتضحية"، مستشهدا خلال إشرافه، الأحد، على احتفالات الذكرى 37 لوفاة المجاهد الرمز عضو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال ثورة التحرير المظفرة بما ذكره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حق هذا البطل من مناقب وخصال عالية حينما أكد سابقا بأن "سي مبروك" شكل "العقل الجبار ومؤسس الخلايا الأولى في مجال الاتصالات العامة والتسليح".
تغطيات ذات صلة
2018.. عام الشك السياسي
بوصوف يعود إلى ميلة في ذكرى وفاته السابعة والثلاثين
2017.. سنة ثالثة تقشف بمؤشرات "سلبية"! (+إنفوجرافيك)
محمد السادس يهنىء بوتفليقة
لا بطاقة محاربين للجنود الفرنسيين العاملين بالجزائر بعد الإستقلال
وأضاف زيتوني بأن بو الصوف كان "وحيد زمانه في مجالات دقيقة وهامة، بل وضرورية لحماية الثورة وتطوير أساليب وأدوات عملها بما ينسجم وتطور ميكانيزمات الحروب العصرية".
وشهدت المناسبة تقديم عدة مداخلات هامة منها تلك التي قدمها المجاهد محمد دباح أحد مساعدي القائد المرحوم بوالصوف أبرز فيها دور هذا البطل الأساسي في إنشاء سلاح الإشارة وإطلاق إذاعة صوت الجزائر الحرة وقيادته لحرب الاستعلامات ضد العدو إلى جانب اهتمامه الكبير بتطوير ميدان التسليح الذي كان يشرف عليه داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
من جهته ذكر الأستاذ يوسف قاسمي من جامعة قالمة في اللقاء أن بوالصوف لعب دور "صمام الأمان" داخل قيادة الثورة التحريرية المسلحة، مضيفا بأنه فضل الانسحاب من الحياة السياسية بعد الاستقلال "حفاظا على مصلحة الوطن" في موقف نبيل يحسب لصالحه على حد تعبيره.