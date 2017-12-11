انتشلت ظهيرة الأحد جثة الطفل "بلقاسم الطاهر" البالغ من العمر 7 سنوات والذي مات غرقا بالوادي في قرية تيسنوين بعزازقة، بعد عمليات بحث تجندت لها قوات الجيش الوطني الشعبي، الشرطة، الحماية المدنية، المدعمين بسكان القرى المجاورة.
جندت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، أعوان وحداتها بكل من عزازقة، ازفون، بوزقان والوحدة الرئيسية لتيزي وزو، كما استقدمت غطاسي الوحدة البحرية لتيقزيرت، للبحث عن الطفل الذي غرق مساء السبت حين كان يلهو قرب الوادي.
الحادثة التي اهتزت على وقعها قرية تيسنوين بعزازقة، وقعت حين اتجه الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، إلى حقل الزيتون رفقة جديه وكان يلعب قرب الوادي، حيث حاول القفز على صخرة صغيرة، إلا انه وقع، ونظرا لفيضان الوادي وصغر الطفل، جرفه التيار. ورغم استنجاد الجدين بشباب المنطقة والذين كانوا في الحقول هم الآخرين، وقيام هؤلاء بالغطس للبحث عنه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ليتم إخطار مصالح الحماية المدنية التي سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية المتمثلة في 45 عون حماية مدينة، 9 غطاسين محترفين، أجهزة للإنارة والغطس، 3 سيارات إسعاف، شاحنة و4 مركبات للبحث عن الطفل، قبل أن تلتحق بها مصالح الشرطة وقوات الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب تجند سكان القرية وتلك المجاورة لها، تم تغيير مجرى الوادي للبحث في الجوار، حيث استمرت عمليات البحث إلى غاية ظهيرة أمس، حيث انتشلت جثة الصغير من الوادي، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزازقة.
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انتشال جثة طفل غرق في الوادي بعزازقة
رانية / م
انتشلت ظهيرة الأحد جثة الطفل "بلقاسم الطاهر" البالغ من العمر 7 سنوات والذي مات غرقا بالوادي في قرية تيسنوين بعزازقة، بعد عمليات بحث تجندت لها قوات الجيش الوطني الشعبي، الشرطة، الحماية المدنية، المدعمين بسكان القرى المجاورة.
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جندت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، أعوان وحداتها بكل من عزازقة، ازفون، بوزقان والوحدة الرئيسية لتيزي وزو، كما استقدمت غطاسي الوحدة البحرية لتيقزيرت، للبحث عن الطفل الذي غرق مساء السبت حين كان يلهو قرب الوادي.
الحادثة التي اهتزت على وقعها قرية تيسنوين بعزازقة، وقعت حين اتجه الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، إلى حقل الزيتون رفقة جديه وكان يلعب قرب الوادي، حيث حاول القفز على صخرة صغيرة، إلا انه وقع، ونظرا لفيضان الوادي وصغر الطفل، جرفه التيار. ورغم استنجاد الجدين بشباب المنطقة والذين كانوا في الحقول هم الآخرين، وقيام هؤلاء بالغطس للبحث عنه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ليتم إخطار مصالح الحماية المدنية التي سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية المتمثلة في 45 عون حماية مدينة، 9 غطاسين محترفين، أجهزة للإنارة والغطس، 3 سيارات إسعاف، شاحنة و4 مركبات للبحث عن الطفل، قبل أن تلتحق بها مصالح الشرطة وقوات الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب تجند سكان القرية وتلك المجاورة لها، تم تغيير مجرى الوادي للبحث في الجوار، حيث استمرت عمليات البحث إلى غاية ظهيرة أمس، حيث انتشلت جثة الصغير من الوادي، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزازقة.