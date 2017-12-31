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لإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
بوتفليقة: سنواصل دعمنا لفلسطين
جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تأكيده مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
وكتب الرئيس بوتفليقة، في برقية تهنئة عبث بها إلى رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ53 لاندلاع ثورة الفاتح من جانفي، "بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع ثورة الفاتح من يناير المجيدة، يطيب لي أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني الأبي آماله في الحرية والانعتاق"
وأضاف "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحيي جهودكم المتواصلة وجهود الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة التحديات وتمسكه بالدفاع عن مقدساته وحقوقه الوطنية".
واستطرد الرئيس بوتفليقة قائلا: "وانطلاقا من مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات والأصعدة فإننا نجدد لكم مساندتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وقيادته، ونؤكد لكم أننا سنواصل بذل ما وسعنا بذله في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
فلسطين قلب الجزائر - الجزائر الحق2018/01/01 على 15:031
فلسطين هي قضيتنا الأم،
فلا موساومة فيها ولا هم يحزنون،
وهي حقيقتنا الوجودية في هذا الرمن الأخير،
فهي بلاد لها أهلها هم عرب فلسطيين
أغلبيتهم مسلميين وأقلية من الديانات الساموية أخرى،
فهي بيت هؤلاء فلا يعقل أن يططوا بالقوة من بيتهم
ويستبدلون بشرذمة من الخلاء من مختلف الأجناس،
فهذا لا يقبل حتى من الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم،
وكل المسلمون لهم فيها حق لأن هي من صميم
عقيدتهم وهي قبلتهم الأولى وثالث الحرمين،
وكيف يعقل في عصر عدالة الأمم المعاصرة يوجد إحتلال
وإستوطان بالقوة العسكر لأراض مستضعفين.
كريم - الجزائر2018/01/01 على 15:202
شهما و تبقى شهما وفيا لعهد الشهداء سيدي الرئيس
فلسطين قلب الجزائر - الجزائر الحق2018/01/01 على 15:223
2-وكيف يعقل في عصر عدالة الأمم المعاصرة يوجد إحتلال
وإستوطان بالقوة العسكرية لأراض مستضعفين لا سلاح لهم
سوى الحجر.،الدفاع عن فلسطين بالنفس والنفيس هو من
الجهاد المشروع لأنه دفاع عن الوطن الأم ،فلا أحد يفرط في أمه،.
فسفاهة القردوح‘ترنب‘ وأعوانه لا تفشلنا ولا تعجزنا عن مواصلت
الدرب إلى الأقى الشريف مسرى النبي سيدن محمد،
صلى الله عليه وسلم تسليما إلى يوم الدين كلما غردت الحمائم.
والأطيار، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحرر قدسك من كل قيد،
وتطهر من دنس الكفر والشرق والنفاق إنك على كلى شئ قدير.