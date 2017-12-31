تحرير طفلة اختطفها جارها بتلمسان

تمكنت، عناصر أمن دائرة ندرومة في تلمسان مؤخرا، من تحرير طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، من مختطفها، الذي لم يكن سوى جارها الشاب في العقد الثالث من العمر.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الضحية المتمدرسة في المتوسط، خرجت من منزلها العائلي متوجهة نحو بيت جدها بوسط مدينة ندرومة، حيث حاول المتهم إلى تحويلها عن وجهتها. وعقب تدخل مصالح الأمن وتحرير الطفلة، فتحت تحقيقات مع الشاب الموقوف. ومن خلال الاستماع لإفادات الضحية، كشفت الأخيرة أنها كانت ضحية معاكسات متكررة من الشاب، غير أنها لم تعره أي اهتمام، إلى غاية يوم الواقعة، لمّا حاول الشاب الثلاثيني استدراجها.

وبعد استكمال الملف القضائي، تمّ تقديم الشاب أمام وكيل الجمهورية بمحكمة ندرومة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بذات الهيأة في إطار المثول الفوري، ليتم الحكم عليه بعقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية بـ2000 دج.

..وحجز طيور "كناري" مهربة من إسبانيا

حجزت، قبل يومين مصالح الشرطة بتلمسان، عددا من الطيور المهربة من إسبانيا، خلال حاجز نصبته بمنطقة غوليماس بأولاد ميمون على مستوى الطريق السيار شرق غرب.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ العملية جاءت بعد توقيف سيارة من نوع "رونو توينغو" على متنها شابين، وعقب تفتيشها تم حجز 395 طائر من نوع الكناري. وهي طيور مهربة من إسبانيا إلى الجزائر عبر الحدود البرية مع المملكة المغربية. وتمّ تقديم المتورطين في قضية الحال أمام وكيل الجمهورية بمحكمة أولاد ميمون. في حين تمّ تسليم الطيور المحجوزة إلى مصلحة الغابات بولاية تلمسان.