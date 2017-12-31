ضبط بندقية وأسلحة بيضاء بحوزة تجار مخدرات بتيسمسيلت

مكّن المخطط الأمني المفعل بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة بولاية تيسمسيلت، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات مؤكدة، حسب تقرير أمني صادر عن خلية الإعلام والاتصال بمديرية أمن الولاية، مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين العشرينيات والثلاثينيات من العمر، مع حجز قرابة 5 كلغ من الكيف المعالج، سيارة نفعية تستعمل في نقل هذه السموم.

وبعد الحصول على إذن من النيابة بتفتيش منازل المتورطين تم حجز سلاح ناري متمثل في بندقية صيد من نوع "أبيار عيار 16 ملم"، الى جانب أسلحة بيضاء محظورة تمثلت في سيوف وخناجر وكمية من المشروبات الكحولية، موجهة للترويج بطرق غير شرعية.