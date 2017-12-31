تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين جاسر ولاية باتنة من إنهاء مسلسل اختفاء تلميذة 14 سنة كانت فرت من منزلها العائلي الكائن بولاية خنشلة، خوفا من عقاب أهلها جراء نتائجها الضعيفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وكان سائق سيارة أجرة 30 سنة يعمل بين خط العاصمة خنشلة توقف عند حاجز الدرك الوطني في المخرج الشمالي لعين جاسر مصرحا أنه يقل فتاة قاصرا 14 سنة اتضح له أنها فارة من مسكنها العائلي بولاية خنشلة حسب اتصال تلقاه من شخص مجهول يدعي أنه والدها، وفور ذلك قام عناصر الدرك بتوقيف السيارة وتعريف الركاب، حيث اتضح أنها ليست لديهم سوابق أو مذكرات بحث قضائية، ثم تم ضبط اتصالات مع مصالح الدرك لولاية خنشلة لتأكيد المعلومة، كما تم عرض القاصر على طبيب شرعي أكد على سلامتها من أي مكروه، قبيل تسليمها لوالدها الذي استدعي لضبط إجراءات التسليم طبقا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة.
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الدرك يعيد تلميذة فرت بسبب نتائج الامتحانات بباتنة
طاهر حليسي
تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين جاسر ولاية باتنة من إنهاء مسلسل اختفاء تلميذة 14 سنة كانت فرت من منزلها العائلي الكائن بولاية خنشلة، خوفا من عقاب أهلها جراء نتائجها الضعيفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.
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وكان سائق سيارة أجرة 30 سنة يعمل بين خط العاصمة خنشلة توقف عند حاجز الدرك الوطني في المخرج الشمالي لعين جاسر مصرحا أنه يقل فتاة قاصرا 14 سنة اتضح له أنها فارة من مسكنها العائلي بولاية خنشلة حسب اتصال تلقاه من شخص مجهول يدعي أنه والدها، وفور ذلك قام عناصر الدرك بتوقيف السيارة وتعريف الركاب، حيث اتضح أنها ليست لديهم سوابق أو مذكرات بحث قضائية، ثم تم ضبط اتصالات مع مصالح الدرك لولاية خنشلة لتأكيد المعلومة، كما تم عرض القاصر على طبيب شرعي أكد على سلامتها من أي مكروه، قبيل تسليمها لوالدها الذي استدعي لضبط إجراءات التسليم طبقا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة.