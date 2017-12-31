المعتدون يمارسون تجارة الخمور ثلاثة أشقاء يختطفون شابا ويعذبونه ليلة "الريفيون" بباتنة

ألقت مصالح الأمن لدائرة بريكة ولاية باتنة، ليلة الأحد، القبض على ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 سنة عقب اختطافهم شابا 24 سنة واحتجازه داخل منزلهم وتعريض حياته للخطر بالاعتداء عليه بالضرب المبرح حد التعذيب، حسب ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة.

وكان الأشقاء الثلاثة بصدد بيع كميات من الخمور بواسطة سيارتهم المتنقلة وعبر الهاتف حينما اتصل بهم مشتر يقطن بطريق بسكرة فتوجهوا إليه، غير أن الشقيق الأصغر أكد لأخويه أن الشخص شاب تعرف عليه في الحبس خلال قضاء عقوبة سابقة ووشى به في قضية إدخال قطعة مخدرات لعنبر المؤسسة العقابية، وفور ذلك تم تعنيف الشاب وضربه ثم تهديده بواسطة سيوف وأسلحة بيضاء وإركابه عنوة داخل سيارة من نوع تي بي واقتياده للمنزل، حيث احتجز عدة ساعات تحت الضرب المبرح انتقاما منه على الوشاية بشقيقهم.

وفي محاولة للتخلص من القضية قام أحد الأشقاء بإيداع شكوى لدى الدرك تفيد بتوقيف شاب حاول سرقة مبلغ مال من منزلهم الكائن بحي النصر، غير أن مصالح الدرك صرفت النظر عن الشكوى لوقوع الحادثة في مجال اختصاص مصالح الشرطة التي تلقت الشكوى، غير أنها لم تقتنع بنص الرواية بالنظر لملكيتها لملفات تفيد بتجارة الأشقاء في الخمور، فتم التحري في القضية، ثم توقيف المدعين وحجز السيوف التي كانت بحوزتهم وتكييف الملف على أساس الاعتداء المبرح ضد شاب وتعذيبه واحتجازه في محل إقامتهم.