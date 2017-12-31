تدمير 5 مخابئ للإرهابيين بجيجل

date 2018/01/01 views 103 comments 0
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icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش بجيجل، 6 مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلتين وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى.

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وخلال دورية استطلاع على الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لعين قزام، ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته سلاحا ناريا بميلة، فيما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وأدرار.

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