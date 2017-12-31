توقيف 176 "مجرم" بالعاصمة وعين الدفلى وبومرداس

أوقفت قوات الشرطة 176 متورط في قضايا إجرامية، إثر عمليات مداهمة نفذتها مؤخرا بكل من ولايات الجزائر، عين الدفلى وبومرداس، الإثنين، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن عمليات المداهمة التي نفذتها قوات الشرطة بالولايات، "مست مختلف الأحياء، خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة وأسفرت عن توقيف 176 شخص لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون،على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة".

وتعود وقائع القضية الأولى إلى "استغلال عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين الدفلى لمعلومات مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في وسط الحي الذي يقطنان فيه، على إثر ذلك تم تحديد هويتهما ومكان تواجدهما، أين تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما في حالة تلبس، وبحوزتهما كمية من الكيف المعالج و900 قرص مهلوس"، كما تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر من "توقيف 173 شخص مشتبه فيهم"، وتم خلال العملية "حجز 999 قرص مهلوس وكمية معتبرة من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام". كما تمكنت عناصر أمن دائرة بودواو من "توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 473 غرام من مادة القنب الهندي".