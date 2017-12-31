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تفاصيل محزنة عن انتحار مراهق بحزام سرواله في عنابة
"إسلام" تحول إلى شخصية انطوائية والشرطة تفحص هاتفه المشفر
لبست ولاية عنابة ، ثوب الحزن، الإثنين، بعد تسجيلها ثاني عملية انتحار لمراهقين في عمر الزهور، حيث اهتز حي عدل بسيدي عاشور المتواجد بالجهة الغربية لولاية عنابة، مساء الأحد، على وقع حادثة انتحار غامضة للطفل إسلام صاحب 14 ربيعا والذي وضع حدا لحياته شنقا بحزام سرواله بمسكنه العائلي.
وعن تفاصيل حادثة الانتحار المؤلمة التي خلفت حزنا وألما كبيرين في أوساط عائلة إسلام.ع، فقد أكدت مصادر قريبة من العائلة أن الضحية هو وحيد والديه وسط 3 بنات يدرس السنة أولى ثانوي بثانوية 5 جويلية بعنابة، كان طفلا حيويا وبشوشا محبا للعب والضحك ولكن في الآونة الأخيرة أصبح منطوي على نفسه لا يحب الخروج للشارع ودخل في حالة نفسية جد معقدة، حيث أحسّ بعض رفاقه بتغير في سلوكاته، ومساء الحادثة طلب إسلام من أخواته البنات عدم الدخول عليه في غرفة والديه لأنه سيقوم بتحضير بعض الدروس، وأحكم إغلاق الباب بالمفتاح، وهناك نفذ مخطط انتحاره بعدما أخذ حزام سرواله وربطه في عنقه ثم علقه في حامل المعاطف خلف الباب ثم انتحر.
التلميذ فارق الحياة ولم يتفطن الأهل للحادثة إلا بعدما طلب والده من ابنته فتح الباب على أخيها، لكي تحضر له معطفه لأنه سيهم بالخروج، حيث توجهت شقيقته صوب الغرفة وحاولت فتحها ولكن تعذر عليها ذلك لان شقيقها أحكم إغلاق الباب بالمفتاح، لتدخل العائلة في حالة هستيريا ليتمكن الوالد من فتحه بالنسخة الثانية للمفتاح، وانتابته صدمة بعدما عثر على ابنه الوحيد جثه هامدة. ليتصل بالحماية المدنية الذين حضروا برفقة فرقة الشرطة العلمية وفتحوا تحقيقا مع الأهل مع جمع كل الدلائل، من بينها الهاتف النقال الخاص بالضحية الذي كان مشفرا حيث تم تحويله نحو مصلحة الشرطة الالكترونية لحل شفرته والتحقق من كان تطبيق لعبة الحوت الأزرق متواجدا بالهاتف وهل أن هذا التطبيق كان سبب في انتحار إسلام، أسئلة سيتم التحقق من إجاباتها بعد استكمال مجريات التحقيق من قبل مصالح الشرطة، وفي السياق ذاته استلمت عائلة الضحية جثة ابنها وتم تشييعها في جو جنائزي مهيب نحو مثواها الأخير.
02018/01/01 على 20:541
1*في 1979 ابتكر البروفيسور "هال بيكر" جهاز ساعد كثير من المتاجر الضخمة في
كندا وأمريكا على علاج مشكلة السرقة من الرفوف
زودت هذه المتاجر بأجهزة البروفيسور "بيكر" وهي آلات صوتية تصدر موسيقى
هادئة وتطلق في نفس الوقت رسائل مبطّنة تحث على عدم السرقة! بعبارات
مثل "أنا نزيه أنا لا أسرق" تطلق بسرعة كبيرة من الصعب تمييزها لكن العقل
الباطن يلتقطها ويتجاوب معها
بعد إجراء إحصاء عام تبين أن السرقات انخفضت بنسبة كبيرة!
استخدامات هذه التكنولوجيا كثيرة ومتنوعة تطال جميع المجالات لكن بنفس
الوقت تعتبر وسيلة خطيرة
02018/01/01 على 20:562
2*لكن بنفس الوقت تعتبر وسيلة خطيرة يمكن استعمالها كسلاح دمار شامل
للعقول والقناعات وبما أن الأعمال الخسيسة التي تقوم بها المؤسسات المالية والاقتصادية والإعلامية العملاقة تحاط بسرية تامة فلا نعلم كيف يستفيدون
منها وبأي شكل لكنها موجودة ويتم استعمالها بشكل مفرط وعلينا التنبه لهذه الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة
اننا نتعرض لمئات الرسائل الخفية يوميا تأتينا في التلفزيون والهاتف المحمول
والانترنت وتعمل على برمجة قناعاتنا لصالح جهات تجارية ـ سياسية ـ أيديولوجية
و غيرها ! دون أي شعور منا بذلك !
02018/01/01 على 21:223
امسؤولية يتحملها الاولياء عسو ولادكم واهتمو بيهم شوية
لا حاسوب في غرفة النوم
لا طابليت و لا هاتف للاطفال طول النهار يلعبو بيه