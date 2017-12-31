عندما يصرح الرئيس الامريكي عن موقف ادارته من قضايا امتنا والتطورات الحاصلة في مجتمعاتنا بصورة فجة وعندما تصبح مهمة وزارة الخارجية الامريكية كأنها فقط تقتصر على اخبار امتنا وقضاياها وبدون مواربة، فان هذا في الحقيقة يعبر عن مكانة امتنا على المستوى العالمي وحضورها رغم كل ما يذهب اليه المتشائمون والمحبطون..
ليس فقط النفط والثروات التي تكتنزها بلادنا هي الشاغل لاهتمامهم ولكن طبيعة الامة وصلابتها ومنهجها وعميق انتمائها الحضاري المتميز والمؤهل المنطقي لان تستلم الراية لانقاذ البشرية من جور الراسمالية المتوحشة والليبرالية العبثية.
ان شعوب الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الغرب الراسمالي تدرك اكثر من غيرها جحيم النظام الراسمالي ومنظومة المفاهيم والقيم المادية الجارية التي حولت كل شيء الى حسبة مادية صرفة، بما فيها المسيحية الروحية تحولت مناسباتها الى طقوس مادية فاجرة فاسدة، بعكس ما جاءت به المسيحية فتحول الدين الى نمطية موجهة من قبل الشركات ورؤوس الاموال.. وتدرك شعوب الولايات المتحدة ان القهر الذي يلحق بطبقاتها المسحوقة ليس له مثيل في العالم والذي يستند الى العنصرية العرقية والطبقية من خلال سياسات ممنهجة لمحاربة الآخر وافساده كما يحصل للزنوج والملونين الذين اصبحوا حقل تجارب لمختبرات الولايات المتحدة الامريكية في نشر الامراض بينهم والفتك بهم ورعاية الجريمة المنظمة والرعب الذي يفتك بالمجتمع الامريكي.
للاسف ان اولئك الملايين المظلومين من البشر فاقدي القدرة على العمل وبالتالي التامين الصحي في الولايات المتحدة لايجدوا مدافعا عنهم كما لايجد الفقراء المسحوقين في الولايات المتحدة ما يتبنى قضيتهم فلقد سبق للادارة الامريكية من خلال حملات التفتيش المكاروثية وأن طهرت الثقافة والبلاد من القيادات المناضلة المدافعة عن حقوق الناس المسحوقين..
وبعد ذلك كله تدس الادارات الامريكية انفها في قضايانا واحدة واحدة وكأنها مصونة من العيب ومعصومة عن الخطأ.. وتتصرف الادارات الامريكية ببلطجة لا حد لها، واصبح العالم كله يضيق ذرعا بها وبتصرفاتها الرعناء كما حصل مؤخرا من موقف دول العالم كله تجاه الخطوة الامريكية العدوانية ضد فلسطين.
الادارات الامريكية ليست فقط غير مؤهلة ان تكون راعية سلام في قضية فلسطين فهي ايضا غير مؤهلة ان تعطي شعوب امتنا دروسا في الديمقراطية والحريات السياسية والاستقرار والامن.. انها ادارات توزيع الشر في العالم واثارة النزاعات واشعال الحروب.. وها هاي تتصدى للمجتمع الدولي وتلقي الى عرض الحائط بالاعراف الدولية وقرارات الشرعية الدولية..
اننا ندرك اهمية ان تنهض شعوبنا لتحصين مجتمعاتنا من المفاسد وان ننهض للتكامل بين اجزائنا وان ننشر في ربوعنا الامن والحريات والعدل، ولكننا في الوقت نفسه ينبغي ان ندرك اننا لسنا في وارد تلقي الدروس من الادارة الامريكية والتي لاتكتفي بالكلام المشوش، انما ترفقه بالتخريب والتدمير كما فعلت ببلاد عزيزة على قلوبنا.. تولانا الله برحمته..
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عندما يصرح الرئيس الامريكي عن موقف ادارته من قضايا امتنا والتطورات الحاصلة في مجتمعاتنا بصورة فجة وعندما تصبح مهمة وزارة الخارجية الامريكية كأنها فقط تقتصر على اخبار امتنا وقضاياها وبدون مواربة، فان هذا في الحقيقة يعبر عن مكانة امتنا على المستوى العالمي وحضورها رغم كل ما يذهب اليه المتشائمون والمحبطون..
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ليس فقط النفط والثروات التي تكتنزها بلادنا هي الشاغل لاهتمامهم ولكن طبيعة الامة وصلابتها ومنهجها وعميق انتمائها الحضاري المتميز والمؤهل المنطقي لان تستلم الراية لانقاذ البشرية من جور الراسمالية المتوحشة والليبرالية العبثية.
ان شعوب الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الغرب الراسمالي تدرك اكثر من غيرها جحيم النظام الراسمالي ومنظومة المفاهيم والقيم المادية الجارية التي حولت كل شيء الى حسبة مادية صرفة، بما فيها المسيحية الروحية تحولت مناسباتها الى طقوس مادية فاجرة فاسدة، بعكس ما جاءت به المسيحية فتحول الدين الى نمطية موجهة من قبل الشركات ورؤوس الاموال.. وتدرك شعوب الولايات المتحدة ان القهر الذي يلحق بطبقاتها المسحوقة ليس له مثيل في العالم والذي يستند الى العنصرية العرقية والطبقية من خلال سياسات ممنهجة لمحاربة الآخر وافساده كما يحصل للزنوج والملونين الذين اصبحوا حقل تجارب لمختبرات الولايات المتحدة الامريكية في نشر الامراض بينهم والفتك بهم ورعاية الجريمة المنظمة والرعب الذي يفتك بالمجتمع الامريكي.
للاسف ان اولئك الملايين المظلومين من البشر فاقدي القدرة على العمل وبالتالي التامين الصحي في الولايات المتحدة لايجدوا مدافعا عنهم كما لايجد الفقراء المسحوقين في الولايات المتحدة ما يتبنى قضيتهم فلقد سبق للادارة الامريكية من خلال حملات التفتيش المكاروثية وأن طهرت الثقافة والبلاد من القيادات المناضلة المدافعة عن حقوق الناس المسحوقين..
وبعد ذلك كله تدس الادارات الامريكية انفها في قضايانا واحدة واحدة وكأنها مصونة من العيب ومعصومة عن الخطأ.. وتتصرف الادارات الامريكية ببلطجة لا حد لها، واصبح العالم كله يضيق ذرعا بها وبتصرفاتها الرعناء كما حصل مؤخرا من موقف دول العالم كله تجاه الخطوة الامريكية العدوانية ضد فلسطين.
الادارات الامريكية ليست فقط غير مؤهلة ان تكون راعية سلام في قضية فلسطين فهي ايضا غير مؤهلة ان تعطي شعوب امتنا دروسا في الديمقراطية والحريات السياسية والاستقرار والامن.. انها ادارات توزيع الشر في العالم واثارة النزاعات واشعال الحروب.. وها هاي تتصدى للمجتمع الدولي وتلقي الى عرض الحائط بالاعراف الدولية وقرارات الشرعية الدولية..
اننا ندرك اهمية ان تنهض شعوبنا لتحصين مجتمعاتنا من المفاسد وان ننهض للتكامل بين اجزائنا وان ننشر في ربوعنا الامن والحريات والعدل، ولكننا في الوقت نفسه ينبغي ان ندرك اننا لسنا في وارد تلقي الدروس من الادارة الامريكية والتي لاتكتفي بالكلام المشوش، انما ترفقه بالتخريب والتدمير كما فعلت ببلاد عزيزة على قلوبنا.. تولانا الله برحمته..