المسارح العريقة ترجع بخفي حنين من مهرجان المسرح المحترف شرشال يفتك الجائزة الكبرى ورزاق يحصد أهم ثلاث جوائز

افتك المسرح الجهوي لولاية سكيكدة الجائزة الكبرى للطبعة الـ12 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف عن مسرحية "ما بقات هدرة" نص وإخراج محمد شرشال إضافة إلى تنويه وإشادة لجنة التحكيم بالأداء المحكم والانسجام التام.

أسدل الستار سهرة الأحد على فعاليات الطبعة الـ12 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بعد أسبوع من العروض التي برمجت داخل وخارج المنافسة إضافة إلى ندوات وورشة تكوين في النقد المسرحي أطرها كل من الأستاذ يوسف بحري من تونس والأستاذ فهد الكغاط من المغرب والأستاذ عدلان بن جيلالي والدكتورة جميلة زقاي من الجزائر.

وحازت مسرحية "ما بقات هدرة" للمسرح الجهوي لسكيكدة جائزة أحسن عرض مسرحي متكامل. كما حاز نفس العمل نص وإخراج محمد شرشال تنويه وإشادة لجنة التحكيم التي ترأسها الكاتب والصحفي علاوة جروة وهبي.

وتوج المسرح الجهوي لسوق أهراس عن مسرحية "كشرودة" نص وإخراج أحمد رزاق بثلاث جوائز أحسن إخراج وأحسن نص وجائزة أحسن موسيقى للمبدع لحسن عمامرة.

وافتك السينوغراف المتألق جاب الله حمزة جائزة أحسن سينوغرافيا عن العمل المسرحي "انتحار الرفيقة الميتة" للمسرح الجهوي للعلمة نص محمد عدلان بخوش وإخراج فوزي بن إبراهيم.

وحصد المسرح الجهوي لمستغانم جائزة لجنة التحكيم عن مسرحية "المنبع" نص مصطفى لكتافي وإخراج ربيع قشي.

وفازت بأحسن دور نسائي صبرينة لقريشي عن دورها في مسرحية "كشرودة" فيما تحصلت نجلاء طارلي على جائزة أحسن دور نسائي ثانوي عن دورها في مسرحية "سلالم الظلمة" نص وإخراج كمال فراد للمسرح الجهوي لقسنطينة.

أما جائزة أحسن أداء رجالي فعادت إلى محمد زاوي عن دوره في مسرحية "العطب" نص فريديريك دورينمات وإخراج فوزي بن إبراهيم .وعادت جائزة أحسن أداء رجالي ثانوي إلى محمد الحواس عن دوره في مسرحية "كشرودة" للمسرح الجهوي لسوق أهراس.

تنافس 16 عرضا مسرحيا منذ الـ23 ديسمبر المنصرم وتباين مستوى العروض –حسب النقاد الأكاديميين والممارسين- الذين حولوا صفحاتهم الرسمية على الفايس بوك إلى منبر نقدي عبروا طيلة عمر المهرجان عن آرائهم من مستوى بعض العروض التي –حسبهم- لم ترق إلى المستوى الذي يؤهلها لدخول غمار المنافسة. وانتقد الدكتور الأستاذ الجامعي عبد الكريم غريب عددا من العروض وفي مقدمتها مسرحية المسرح الوطني الذي خرج خاوي الوفاض عن مشاركته بمسرحية "اوميرتا الصمت" نص ميسوم مجهري وإخراج إبراهيم شرقي، فيما أثنى على العمل المسرحي "ما بقات هدرة" الذي افتك الجائزة الكبرى.

وللإشارة، فقد ضمت لجنة التحكيم التي ترأسها الأستاذ علاوة جروة وهبي كل من المدير السابق للمسرح الجهوي لوهران عزري غوتي والمسرحي لطفي بن سبع والفنانة سعاد سبكي وبوخاري هبال.