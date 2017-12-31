نجحت مصالح الأمن بعين فكرون بالتنسيق مع الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، الإثنين، في كشف هوية المشتبه بهم في جريمة قتل ثمانيني بمسكنه بعين فكرون وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من الجريمة.
حيثيات القضية كما تطرقت لها "الشروق" في عدد سابق، تعود بتاريخها لليومين الماضيين حينما أقدم مجهولون على التسلل لبيت الضحية المسمى "م. أ" البالغ من العمر 81 عاما، الكائن مقره بحي 300 مسكن وسط مدينة عين فكرون، حيث قاموا بتكبيل الضحية، الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت وحرق مستلزمات المنزل، ومن ثم لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، أين باشرت في حينها مصالح الأمن تحقيقاتها المكثفة وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، ويتعلّق الأمر بكل من المسمى "ل. و" البالغ من العمر 25 سنة، والذي تم توقيفه من قبل رجال الأمن، إلى جانب المسمى "أ. ح" 27 سنة، وكذا المسمى "ب. س" 28 سنة، واللذين لا يزالا في حالة فرار، مصادر خاصة للشروق كشفت بأنّ الجناة قاموا بتقسيم الأدوار، حيث أوكلت مهمة الحراسة للمسمى "ل. و"، فيما قام البقية بتنفيذ الجريمة الشنعاء، هذا ولا تزال مجهودات رجال الأمن قائمة على قدم وساق من أجل توقيف المشتبه بهما الفارين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1مواطنون يعتدون على رئيس بلدية ويدخلونه الإنعاش بالشلف
2تحرير طفلة اختطفها جارها بتلمسان
3طفلة تسرق 290 مليون من أهلها وتسلمها لشاب في عين تموشنت
4"إسلام" تحول إلى شخصية انطوائية والشرطة تفحص هاتفه المشفر
5ثلاثة أشقاء يختطفون شابا ويعذبونه ليلة "الريفيون" بباتنة
Français English
الرأي
جمال لعلامي
اللهم اجعله خيرا!
صالح عوض
لا نتلقى دروسا من أمريكا
محمد الهادي الحسني
ولكن الإنسان هو الإنسان
جمال لعلامي
"بوناني"... لكن!
عبد الحميد عثماني
التسلّق على جمجمة البخاري ممنوع!
عبد الرحمن الكناني
الشرق الأوسط.. ساحة حروب مرتقبة لدونالد ترامب
عمار يزلي
ماص 2018
جمال لعلامي
"حمارنا ولا عودكم"!
محمد حمادي
"آس آم آس".. عرض صالح لـ2017 فقط؟!
عثمان سعدي
حول ترسيم السنة الأمازيغية بين الحقائق والأوهام
الفيديو
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
تحدد هوية مشتبه بهم في قتل ثمانيني وحرق مسكنه بأم البواقي
آمال شيبان
نجحت مصالح الأمن بعين فكرون بالتنسيق مع الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، الإثنين، في كشف هوية المشتبه بهم في جريمة قتل ثمانيني بمسكنه بعين فكرون وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من الجريمة.
تغطيات ذات صلة
مجوهراتي يفبرك واقعة سرقة للتهرب من دين ببرج بوعريريج
تحدد هوية مشتبه بهم في قتل ثمانيني وحرق مسكنه بأم البواقي
"إسلام" تحول إلى شخصية انطوائية والشرطة تفحص هاتفه المشفر
توقيف 176 "مجرم" بالعاصمة وعين الدفلى وبومرداس
طفلة تسرق 290 مليون من أهلها وتسلمها لشاب في عين تموشنت
حيثيات القضية كما تطرقت لها "الشروق" في عدد سابق، تعود بتاريخها لليومين الماضيين حينما أقدم مجهولون على التسلل لبيت الضحية المسمى "م. أ" البالغ من العمر 81 عاما، الكائن مقره بحي 300 مسكن وسط مدينة عين فكرون، حيث قاموا بتكبيل الضحية، الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت وحرق مستلزمات المنزل، ومن ثم لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، أين باشرت في حينها مصالح الأمن تحقيقاتها المكثفة وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، ويتعلّق الأمر بكل من المسمى "ل. و" البالغ من العمر 25 سنة، والذي تم توقيفه من قبل رجال الأمن، إلى جانب المسمى "أ. ح" 27 سنة، وكذا المسمى "ب. س" 28 سنة، واللذين لا يزالا في حالة فرار، مصادر خاصة للشروق كشفت بأنّ الجناة قاموا بتقسيم الأدوار، حيث أوكلت مهمة الحراسة للمسمى "ل. و"، فيما قام البقية بتنفيذ الجريمة الشنعاء، هذا ولا تزال مجهودات رجال الأمن قائمة على قدم وساق من أجل توقيف المشتبه بهما الفارين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.