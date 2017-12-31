تحدد هوية مشتبه بهم في قتل ثمانيني وحرق مسكنه بأم البواقي

نجحت مصالح الأمن بعين فكرون بالتنسيق مع الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، الإثنين، في كشف هوية المشتبه بهم في جريمة قتل ثمانيني بمسكنه بعين فكرون وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من الجريمة.

حيثيات القضية كما تطرقت لها "الشروق" في عدد سابق، تعود بتاريخها لليومين الماضيين حينما أقدم مجهولون على التسلل لبيت الضحية المسمى "م. أ" البالغ من العمر 81 عاما، الكائن مقره بحي 300 مسكن وسط مدينة عين فكرون، حيث قاموا بتكبيل الضحية، الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت وحرق مستلزمات المنزل، ومن ثم لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، أين باشرت في حينها مصالح الأمن تحقيقاتها المكثفة وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، ويتعلّق الأمر بكل من المسمى "ل. و" البالغ من العمر 25 سنة، والذي تم توقيفه من قبل رجال الأمن، إلى جانب المسمى "أ. ح" 27 سنة، وكذا المسمى "ب. س" 28 سنة، واللذين لا يزالا في حالة فرار، مصادر خاصة للشروق كشفت بأنّ الجناة قاموا بتقسيم الأدوار، حيث أوكلت مهمة الحراسة للمسمى "ل. و"، فيما قام البقية بتنفيذ الجريمة الشنعاء، هذا ولا تزال مجهودات رجال الأمن قائمة على قدم وساق من أجل توقيف المشتبه بهما الفارين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.