مجوهراتي يفبرك واقعة سرقة للتهرب من دين ببرج بوعريريج

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، الأحد، تاجرا تورط في قضية التبليغ عن جريمة وهمية، للاستيلاء على أموال مشتركة عن طريق الغش، حيث قام هذا الأخير بتأليف سيناريو خيالي، من أجل التهرب من دفع دينه المقدر بـ500 مليون سنتيم لفائدة شريكه في المحل.

حيثيات القضية تعود إلى اليومين الماضيين عندما تلقت مصالح الأمن الحضري بالعناصر مكالمة هاتفية مفادها تعرض المشتبه فيه إلى اعتداء بالضرب وكذا تعرض محله الخاص ببيع المجوهرات للسرقة، وبعد انتقال عناصر الشرطة، إلى عين المكان وجدوه ملقى على الأرض وهو في حالة صحية جد حرجة، وفي شبه غيبوبة، ليتم نقله إلى المستشفى، وبعد التحقيق معه، أكد في تصريحاته لمصالح الشرطة أنه تعرض للضرب على مستوى الرأس من طرف رجل وامرأة منقبّة، مضيفا أنهما قاما بسرقة كل المجوهرات التي كانت موجودة في المحل.

ليباشر عناصر الشرطة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي كشفت أن المعني قام بنسج وفبركة سيناريو قصة تعرضه للضرب والسرقة، للتخلص من تسديد الدين الذي أعلى عاتقه تجاه شريكه في المحل والمقدر بنحو 500 مليون سنتيم، بعد أن خالف الاتفاق الذي كان بينهما، قبل أن ينكشف أمره من طرف رجال الشرطة الذين قاموا بغلق المحل وحجز كمية من المجوهرات التي قام المتهم بتخبئتها بمسكنه والتي تبين أنها مجوهرات مزيفة " بلاكيور" وتوقيفه وتقديمه أمام العدالة التي مرت بحبسه بتهمة الإبلاغ عن جريمة وهمية.