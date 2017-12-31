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للتحميل في جانفي 2018
سوناطراك ترفع سعر مزيج صحارى
حددت شركة سوناطراك سعر البيع الرسمي لخام مزيج صحارى للتحميل في جانفي 2018 عند 80 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء، أن سعر البيع الرسمي لخام صحارى كان بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وكان سعر البيع الرسمي لخام صحارى بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وسجلت أسعار النفط بداية عام 2018 على وقع الارتفاع في الأسعار، حيث صعدت عقود خام برنت إلى 67.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ماي 2015.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فيفري بنسبة 0.35 بالمائة إلى 60.63 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق اليوم 60.73 دولار وهو الأعلى منذ جوان 2015
عبد الله2018/01/02 على 16:011
اسال الله ان لا ترتفع اسعار النفط وتنخفض اسعارها اكثر فى السنوات القادم عندها فقط سوف تستفيق الحكومة واصحاب اقتصاد الريع من سباتهم ويشمرون على السواعد لصنع اقتصاد جزائري حقيقي لايهتز بنزول اسعار البترول
02018/01/02 على 16:242
واش الفايدة
لياس - Golf2018/01/02 على 16:533
معنى هذا أن سعر سلة صحاري الجزائر هو : 67.27 (سعر برنت) + 0.60 = 67.87 دولار