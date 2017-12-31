للتحميل في جانفي 2018 سوناطراك ترفع سعر مزيج صحارى

حددت شركة سوناطراك سعر البيع الرسمي لخام مزيج صحارى للتحميل في جانفي 2018 عند 80 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء، أن سعر البيع الرسمي لخام صحارى كان بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وكان سعر البيع الرسمي لخام صحارى بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وسجلت أسعار النفط بداية عام 2018 على وقع الارتفاع في الأسعار، حيث صعدت عقود خام برنت إلى 67.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ماي 2015.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فيفري بنسبة 0.35 بالمائة إلى 60.63 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق اليوم 60.73 دولار وهو الأعلى منذ جوان 2015