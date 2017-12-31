بها قنبلة تقليدية ومتفجرات وأجهزة اتصال تدمير 15 مخبأ للإرهابيين بجيجل

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 15 مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة يدوية تقليدية الصنع و(200) غرام من مادة الديناميت ومنظاري (02) ميدان ومعدات تفجير وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأفرشة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار 6 شاحنة ومركبة و10 أطنان من المواد الغذائية و(1528) وحدة من مختلف المشروبات و(07) أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.