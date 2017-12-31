قالت مصادر محلية في برج الأمير عبد القادر حوالي 80 شرق عاصمة ولاية تيسمسيلت، إن شخصا مسلحا أطلق الرصاص في الهواء بالقرب من مسجد المدينة بعد صلاة العشاء أول أمس، ولاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وأشارت المصادر إلى أن الفاعل وبمجرد مشاهدته لعناصر الدورية قادمين، لاذ بالفرار. الحادثة أثارت الذعر وسط الأهالي وسببت توترا كبيرا وسط المدينة، التي شهدت انتشارا كثيفا لقوات الأمن، وفق ما أكدته مصادر محلية التي أضافت أن عمليات تمشيط واسعة تقوم بها حاليا قوات الجيش الوطني الشعبي في المنطقة بحثا عن الفاعل.
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مسلح يثير الهلع بإطلاقه النار أمام مسجد بتيسمسيلت
ع. تباق
قالت مصادر محلية في برج الأمير عبد القادر حوالي 80 شرق عاصمة ولاية تيسمسيلت، إن شخصا مسلحا أطلق الرصاص في الهواء بالقرب من مسجد المدينة بعد صلاة العشاء أول أمس، ولاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
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وأشارت المصادر إلى أن الفاعل وبمجرد مشاهدته لعناصر الدورية قادمين، لاذ بالفرار. الحادثة أثارت الذعر وسط الأهالي وسببت توترا كبيرا وسط المدينة، التي شهدت انتشارا كثيفا لقوات الأمن، وفق ما أكدته مصادر محلية التي أضافت أن عمليات تمشيط واسعة تقوم بها حاليا قوات الجيش الوطني الشعبي في المنطقة بحثا عن الفاعل.